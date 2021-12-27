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Как лишить Разумкова мандата – "слуги" придумали лучшее решение

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
27 декабря, 14:02
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МФО "Разумная политика" заметно влияет на деятельность партии "Слуга народа", считает Шуляк
Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Фото: коллаж "Сегодня"
Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что теоретически возможность лишения мандата экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова – до сих пор остается, однако юридически это решение достаточно сложное. Она напомнила, что он внефракционный народный депутат.

Об этом Шуляк сказала в интервью Интерфакс.

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"Поэтому мы считаем, что лучшее решение для Дмитрия Александровича как ответственного политика, которым он себя называет, самому составить мандат. Это вопрос политической культуры, но, разумеется, Разумков этого делать не собирается", – сказала она.

Также глава партии "Слуга народа" надеется, что все, кто хотели, уже перешли в межфракционное объединение "Разумная политика".

"В то же время хочу обратиться к коллегам, которые тоже намерены: составляйте мандаты и тогда уже создавайте собственные политические бренды, не "выезжайте" на именах других людей. Пусть вас выбирают по-честному, тогда и будете участвовать в работе парламента", – добавила она.

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В то же время она отметила, что МФО "Разумная политика" заметно влияет на деятельность партии "Слуга народа" и настроения внутри политсилы.

"Битва" за мандат Разумкова

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