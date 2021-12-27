Как лишить Разумкова мандата – "слуги" придумали лучшее решение

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что теоретически возможность лишения мандата экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова – до сих пор остается, однако юридически это решение достаточно сложное. Она напомнила, что он внефракционный народный депутат.
Об этом Шуляк сказала в интервью Интерфакс.
"Поэтому мы считаем, что лучшее решение для Дмитрия Александровича как ответственного политика, которым он себя называет, самому составить мандат. Это вопрос политической культуры, но, разумеется, Разумков этого делать не собирается", – сказала она.
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Также глава партии "Слуга народа" надеется, что все, кто хотели, уже перешли в межфракционное объединение "Разумная политика".
"В то же время хочу обратиться к коллегам, которые тоже намерены: составляйте мандаты и тогда уже создавайте собственные политические бренды, не "выезжайте" на именах других людей. Пусть вас выбирают по-честному, тогда и будете участвовать в работе парламента", – добавила она.
В то же время она отметила, что МФО "Разумная политика" заметно влияет на деятельность партии "Слуга народа" и настроения внутри политсилы.
"Битва" за мандат Разумкова
- 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности председателя ВР. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был назначен Руслан Стефанчук.
- Но этого "слугам" показалось мало, и заговорили уже о возможном лишении депутатского мандата. На ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Арахамия и Разумков повздорили по этому поводу.
- Разумков рассказывал, что будет, если "слуги" заберут у него мандат депутата. По его мнению, сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона.
- А недавно Разумков обратился к "слугам" из-за своего мандата. Как он сказал, его скорее застрелят, чем выгонят из парламента.