"Меня можно застрелить": Разумков дал подсказку "слугам" по лишению мандата

Бывший глава парламента не исключил, что его могут выгнать из фракции, но не более того

Разумков не боится "слуг". Фото: коллаж "Сегодня"

"Слуги народа" не имеют права лишать нардепа Дмитрия Разумкова депутатского мандата, а могут лишь исключить из фракции.

Об этом он сам сказал в интервью Цензор.НЕТ.

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Он пошутил, мол, единственный выход для "слуг" в истории с мандатом – это "убить" его.

"Меня можно застрелить – это тоже вариант для решения вопроса. Давайте так. Если мы говорим с вами о законе, оснований лишить меня мандата у них нет никаких. Вообще никаких. Им этого хочется – я понимаю. Но это не детский сад", – сказал Разумков.

Нардеп уточнил, что "слуги" могут исключить его из фракции, поскольку это их право, но не более того.

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"Они могут это рассмотреть на ближайшем заседании, если им не нравится моя деятельность. Но все. Я действительно с ними не боролся за пост, так как считаю, что бороться за должности это плохо. В целом плохо. Но, я уже говорил, не они мне давали мандат. Мне давали мандат люди. Напоминаю, что я первым номером шел в списке. Я многое сделал и в первой, и во второй кампаниях. Забирать или не забирать этот мандат у меня тоже будут люди, но на следующих выборах. Это уже будет зависеть от того, что я буду делать, как я буду себя вести и будут ли мне верить люди", – добавил бывший спикер Рады.

Отметим, согласно 81-й статей Конституции депутат-списочник может потерять мандат, если сам напишет заявление о выходе из фракции.

"Битва" за мандат Разумкова

7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности председателя ВР. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был назначен Руслан Стефанчук.

На этого "слугам" показалось мало и заговорили уже о возможном лишении депутатского мандата. на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Арахамия и Разумков повздорили по этому поводу.

В свою очередь Разумков рассказывал, что будет, если "слуги" заберут у него мандат депутата. По его словам, сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона.

Как мы уже писали, Разумков оказался в уникальной ситуации. Оказывается, он все еще может числиться "слугой народа" несмотря на то, что когда был избран главой парламента, то стал внефракционным.

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Также мы разбирались, кто бы мог войти в партию Разумкова, если такая будет создана.