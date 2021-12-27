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Як позбавити Разумкова мандату – "слуги" вигадали найкраще рішення

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
27 грудня, 14:02
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МФО "Розумна політика" помітно впливає на діяльність партії "Слуга народу", вважає Шуляк
Ексспікер парламенту Дмитро Разумков. Фото: колаж "Сьогодні"
Ексспікер парламенту Дмитро Разумков. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що теоретично можливість позбавлення мандату ексспікера ВР Дмитра Разумкова – досі залишається, проте юридично це рішення є досить складним. Вона нагадала, що він є позафракційним народним депутатом.

Про це Шуляк сказала в інтерв'ю Інтерфакс.

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"Тому ми вважаємо, що найкраще рішення для Дмитра Олександровича як відповідального політика, яким він себе називає, самому скласти мандат. Це питання політичної культури, але, зрозуміло, Разумков цього робити не збирається", – сказала вона.

Також голова партії "Слуга народу" сподівається, що всі, хто хотіли, вже перейшли до міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

"Водночас хочу звернутися до колег, які теж мають намір: складайте мандати і тоді вже створюйте власні політичні бренди, не "виїжджайте" на іменах інших людей. Нехай вас обирають по-чесному, тоді й братимете участь у роботі парламенту", – додала вона.

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Водночас вона зазначила, що МФО "Розумна політика" помітно впливає на діяльність партії "Слуга народу" та настрої всередині політсили.

Битва за мандат Разумкова

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