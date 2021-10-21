Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 ⚽ ЦСКА - Зоря: онлайн 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Влада Події

"Мене можна застрелити": Разумков дав підказку "слугам" щодо позбавлення мандата

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
21 жовтня, 14:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній глава парламенту не виключив, що його можуть вигнати з фракції, але не більше того
Разумков не боїться "слуг". Фото: колаж "Сьогодні"
Разумков не боїться "слуг". Фото: колаж "Сьогодні"

"Слуги народу" не мають права позбавляти нардепа Дмитра Разумкова депутатського мандата, а можуть лише виключити з фракції.

Про це він сам сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Реклама

Він пожартував, мовляв, єдиний вихід для "слуг" в історії з мандатом – це "вбити" його.

"Мене можна застрелити – це теж варіант для вирішення питання. Давайте так. Якщо ми говоримо з вами про закон, підстав позбавити мене мандата у них немає ніяких. Взагалі ніяких. Їм цього хочеться – я розумію. Але це не дитячий садок", – сказав Разумков.

Нардеп уточнив, що "слуги" можуть виключити його з фракції, оскільки це їх право, але не більше того.

Реклама

"Вони можуть це розглянути на найближчому засіданні, якщо їм не подобається моя діяльність. Але все. Я дійсно з ними не боровся за посаду, оскільки вважаю, що боротися за посади це погано. В цілому погано. Але, я вже говорив, що не вони мені давали мандат. Мені давали мандат люди. Нагадую, що я першим номером йшов у списку. Я доклав зусиль і в першій, і в другій кампаніях. Забирати чи не забирати цей мандат у мене теж будуть люди, але на наступних виборах. Це вже буде залежати від того, що я буду робити, як я буду себе вести і чи будуть мені вірити люди", – додав колишній спікер Ради.

Відзначимо, згідно з 81-ї статтею Конституції депутат-списочник може втратити мандат, якщо сам напише заяву про вихід з фракції.

"Битва" за мандат Разумкова

  • 7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". На його місце був призначений Руслан Стефанчук.
  • Цьому "слугам" здалося мало і заговорили вже про можливе позбавлення депутатського мандата. На ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Арахамія і Разумков посварилися з цього приводу.
  • У свою чергу Разумков розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата. За його словами, зараз в парламенті може відбутися що завгодно, в тому числі і порушення закону.

Як ми вже писали, Разумков опинився в унікальній ситуації. Виявляється, він все ще може значитися "слугою народу" не дивлячись на те, що коли був обраний головою парламенту, то став позафракційним.

Реклама

Також ми розбиралися, хто б міг увійти в партію Разумкова, якщо така буде створена.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

21 жовтня 1991. Відбулася телефонна розмова між заступником голови Верховної Ради України Іваном Плющем та президентом Росії Борисом Єльциним

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.21

Російський рубль (₽)

0.3694

Євро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

104 325

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти