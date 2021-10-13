Партія Разумкова: хто з депутатів піде до команди екс-спікера – список прізвищ

Дмитро Разумков вже неодноразово натякав на створення власної політсили.

Разумков готується створювати свою політсилу / Колаж "Сьогодні"

Колишній глава Верховної Ради України, а нині позафракційний народний депутат Дмитро Разумков визначив, що буде збирати свою команду відразу ж після голосування за його відставку. На брифінгу він відповів журналістам:

"Ще до того, як було прийнято рішення, чи буду я головою Верховної Ради чи ні, я говорив, що буду будувати команду. І всередині парламенту, я сподіваюся, знайдуться такі люди, і поза парламентом".

Прізвищ своїх соратників Разумков поки не називає. Але вже зрозуміло напевно, що це буде не просто група депутатів під куполом, а й нова партія.

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Дмитро Разумков обіцяє зібрати свою команду / Фото "Слово і діло"

"Я буду збирати людей, які точно дотримуються тих принципів, які були в 2019 році. Якщо ми говоримо про партії, то частіше за все, це і є тим магнітом, який притягує людей", — сказав Разумков в інтерв'ю BBC News.

Сайт "Сьогодні" спробував виявити ймовірних членів нової команди Дмитра Олександровича.

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Не відпускали до останнього

Можливих прихильників колишнього спікера можна виявити за результатами голосування за його відкликання. Нагадаю, найбільше голосів "за" тоді віддали фракції "Слуга народу" і "Батьківщина", частина "Голосу", а також групи "Довіра", "За майбутнє" і позафракційні нардепи.

Серед "слуг" проти відставки були Оксана Дмитрієва, Володимир Козак, Василь Мокан, Неллі Яковлєва. У кулуарах їх називають близькими до ексглави, так званою групою Разумкова.

Депутати із "групи Разумкова" / Колаж "Сьогодні"

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Червону кнопку натиснули і Олег Воронько, Артем Дмитрук та Людмила Буймистер. Остання, до речі, стоїть першою у черзі на виключення з фракції, але публічно заявляє про відданість команді президента.

Хто перевзується зі "Слуги народу"

Крім вищезгаданих нардепів, є й інші "слуги". Ще в Трускавці, коли Зе-депутатам пропонували залишити автограф на підписному листі за звільнення Разумкова, було зрозуміло, хто готовий піти проти партійного течії. Наприклад, Дмитро Наталуха, Сергій Бабак, Михайло Крячко. Останній не голосував, а Наталуха і Бабак були відсутні на засіданні. Всі троє займають крісла голів комітетів і, за непідтвердженими даними, за непокору їх збираються зняти з посад.

Бабак, Крячко, Наталуха (зліва направо ) / Колаж "Сьогодні"

Заспівають в один голос

Наші співрозмовники в стінах парламенту часто згадують про товариські стосунки Дмитра Разумкова з депутатами фракції "Голос". З огляду на давній розкол всередині їхньої політсили, розбіжності видно і в результатах голосування. Проти відставки голосували Осадчук, Рахманін, Василенко, Костенко, Макаров, Рудик, Совсун, Железняк . Главу фракції "Голос" Ярослава Железняка і Разумкова об'єднують дружні відносини. Це обидва нардепа неодноразово підкреслювали публічно.

Голосування фракції "Голос" за відставку Разумкова / Скріншот з порталу Верховної Ради

Нова стара команда

В тому ж в інтерв'ю BBC News Дмитро Олександрович відповів, чи буде він запрошувати до співпраці політиків із досвідом. Йдеться про Володимира Гройсмана, Арсенія Яценюка і Арсена Авакова.

"У мене хороші взаємини з Володимиром Борисовичем Гройсманом, вони давно є, ще з 2012 року, людські взаємини. Політичних проєктів разом із ним ми сьогодні не будуємо", — заперечив Разумков.

Не планує політик об'єднуватися і з мером Києва Віталієм Кличком:

"Також із Віталієм Володимировичем сьогодні ніяких політичних проєктів ми не створюємо", — резюмував ексспікер.

Нагадаємо, раніше журналісти сайту "Сегодня" опитали парламентарів із різних фракцій, чи готові вони взяти в свою команду Разумкова. Найбільше готовність висловили в ОПЗЖ.