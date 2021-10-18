Все ще "слуга народу"? Разумков опинився в унікальній ситуації

Нещодавно політика звільнили з посади спікера, а тепер слуги полюють на його депутатський мандат

Разумков, виявляється, не виходив з фракції "СН". Колаж "Сьогодні"

Звільнений нещодавно з поста спікера Верховної Ради Дмитро Разумков опинився у дивній ситуації: з одного боку він ніби і позафракційний, а з іншого – формально може значитися "слугою народу".

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

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На питання, чи позафракційний він зараз депутат, Разумков не зміг однозначно відповісти. Схоже, його статус не зовсім зрозумілий і йому самому.

"Я свого часу увійшов до фракції" Слуга народу "- 29 серпня 2019 року. Згідно з Регламентом Верховної Ради, глава парламенту не може бути членом будь-якої фракції. Але ніяких заяв про вихід з фракції я не писав, і рішень фракція "Слуга народу" щодо мого виключення не приймала. Ще раз – я не виходив із фракції "Слуга народу". Це унікальна ситуація, такого раніше не було. Оскільки ніяких заяв я не писав, нових заяв на вхід мені також писати не потрібно", – сказав депутат.

Він також знає, що "слуги" подумують про те, щоб позбавити його депутатського мандата.

"Це буде виглядати досить дивно, м'яко кажучи, і абсолютно незаконно. Хоча, дивлячись на те, що іноді відбувається в нашій державі, я будь-якого розвитку подій не здивуюся. Але це точно легко колегам не дасться", – додав Разумков.

Відставка Разумкова