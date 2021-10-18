Все ще "слуга народу"? Разумков опинився в унікальній ситуації

Звільнений нещодавно з поста спікера Верховної Ради Дмитро Разумков опинився у дивній ситуації: з одного боку він ніби і позафракційний, а з іншого – формально може значитися "слугою народу".
Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.
На питання, чи позафракційний він зараз депутат, Разумков не зміг однозначно відповісти. Схоже, його статус не зовсім зрозумілий і йому самому.
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"Я свого часу увійшов до фракції" Слуга народу "- 29 серпня 2019 року. Згідно з Регламентом Верховної Ради, глава парламенту не може бути членом будь-якої фракції. Але ніяких заяв про вихід з фракції я не писав, і рішень фракція "Слуга народу" щодо мого виключення не приймала. Ще раз – я не виходив із фракції "Слуга народу". Це унікальна ситуація, такого раніше не було. Оскільки ніяких заяв я не писав, нових заяв на вхід мені також писати не потрібно", – сказав депутат.
Він також знає, що "слуги" подумують про те, щоб позбавити його депутатського мандата.
"Це буде виглядати досить дивно, м'яко кажучи, і абсолютно незаконно. Хоча, дивлячись на те, що іноді відбувається в нашій державі, я будь-якого розвитку подій не здивуюся. Але це точно легко колегам не дасться", – додав Разумков.
Відставка Разумкова
- 7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". На його місце був сьогодні призначений Руслан Стефанчук.
- Сам політик виступив з полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, із чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям 2019 року, а також про принципи демократії, які більше не працюють у парламенті.
- Після відставки Разумков натякнув журналістам, що може балотуватися в президенти, а також заявив, що створюватиме нову команду.
- Журналісти "Сьогодні" також розбиралися, хто готовий забрати Разумкова в свою політсилу.