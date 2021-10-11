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"Це погано скінчиться": Разумков пригрозив Арахамії за депутатський мандат

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 жовтня, 12:33
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Схоже, слугам народу мало було звільнити главу парламенту – під загрозою його депутатство
Арахамія (зліва) і Разумков продовжують сваритися. Колаж "Сьогодні"
Арахамія (зліва) і Разумков продовжують сваритися. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Дмитро Разумков, який приїхав до Чернігова на прощання з Поляковим, попередив "слуг народу", що спроба забрати у нього депутатський мандат погано може для них скінчиться. Так він прокоментував слова глави фракції "СН" Давида Арахамія про те, що фракція ще подивиться на роботу Разумкова і вирішить, чи забирати у нього депутатський мандат.

За словами колишнього спікера Ради, "слуги" стали занадто багато на себе брати.

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"У колег свої правила і закони, вони їх і пишуть, і просто вигадують. Позиція Арахамія мені незрозуміла, хай би він її пояснив. Іноді мені здається, що наші колеги починають на себе брати не тільки функції суду, а й інших органів – ЦВК , і законодавства України, яке вони трактують як їм завгодно. Це точно неправильний підхід, і це погано закінчиться", – сказав Разумков.

Нагадаємо, днями Разумков розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата. За його словами, зараз в парламенті може відбутися що завгодно, в тому числі і порушення закону.

А 8 жовтня на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Арахамія і Разумков посварилися про депутатський мандат. Щоб отримати відповідь, Дмитру Разумкова довелося кілька разів задати питання про своє депутатське майбутнє.

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Відставка Разумкова

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