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ОПЗЖ одразу так, "ЄС" чекає на листа, а "Довіра" хоче оглядин: хто готовий забрати Разумкова в свою політсилу

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Анна Ткаченко Анна Ткаченко провідний редактор розділу "Влада"
8 жовтня, 08:05
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Нині вже ексспікер може обирати: чи залишитися самостійним гравцем, чи набирати нову команду, або ж приєднатися до вже існуючих сил у парламенті
Разумков тепер може приєднатися до будь-якої фракції / Колаж "Сьогодні"
Разумков тепер може приєднатися до будь-якої фракції / Колаж "Сьогодні"

Після голосування за відставку Дмитро Разумков опинився у статусі позафракційного народного депутата. Хто потенційно погодився б узяти до себе у фракцію Дмитра Олександровича — дізналися журналісти сайту "Сьогодні".

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З відкритими обіймами

У другій за чисельністю фракції парламенту Разумкова поважають та гіпотетично бачать поряд.

"Якби Дмитро Олександрович ухвалив рішення про вступ до ОПЗЖ, від цього виграли б обидві сторони, тому що це розумний, перспективний, порядний політик", — таку думку висловив народний депутат від "Опозиційної платформи За життя" Юрій Загородній.

Його однопартієць Ілля Кива теж готовий до поповнення у команді:

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"Наскільки я знаю, він розділяє наші погляди і наші цілі, тому ми завжди відкриті до співпраці і завжди готові зміцнювати сили чесними і порядними людьми", — заявив Кива.

А от ще один член ОПЗЖ Микола Скорик сумнівається, що така вірогідність існує:

"У нас досить багато розбіжностей, ми не за всіма питаннями сходимося, але як людину, як політика, який має свою позицію, я його поважаю. Проте не думаю, що є гіпотетична можливість такого об'єднання, політично жодних мотивів немає".

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Перевіряють поштову скриньку

Представник Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" у парламенті Сергій Власенко чекає на офіційний документ від тепер уже колишного спікера:

"Для того, щоб потрапити до фракції "Батьківщина" треба написати заяву про вступ. Буде заява, будь-якого депутата, включаючи Дмитра Олександровича, будемо її розглядати. Якщо надійде. Послухаємо людину, що вона думає, як вона це все бачить тощо".

Та великих надій щодо розширення команди у політсилі не покладають. Про це сказав колега Власенка по фракції Сергій Євтушок:

"У Разумкова своє бачення. Я так розумію, є групи депутатів, які його підтримують. Ми в опозиції зараз, а де там Разумков буде — невідомо, зі своїми депутатами, чи є вони в нього чи немає. Поговорюють, що в "Голосі" у нього є своя підтримка, але побачимо. Це було обличчя "Слуги народу". Це було обличчя, яке їздило по всій країні як перший номер у списку і передавав програму партії, програму президента. Тому я не думаю, що Разумков буде у фракції "Батьківщина", хоча політики ніколи не люблять прогнозувати. Однак моє бачення, що все ж ні".

Чекають на перший крок

Олексій Гончаренко із "Європейської солідарності" каже, що їхня політсила так само не поспішає пропонувати місце. Мовляв, нехай Разумков сам йде назустріч:

"Якщо Дмитро Разумков напише заяву про вступ до нашої фракції, ми, звичайно, будемо її розглядати. Хоча я особисто навряд чи за це голосуватиму, але це буде рішення фракції",— висловився депутат.

У "Голосі" заздалегідь говорити про ротації не хочуть. Голова фракції Ярослав Железняк небагатослівний:

"По перше, я не чув про таке бажання у самого Дмитра Олександровича. По-друге, у нас з ним добрі близькі відносини. Але як він будуватиме своє політичне майбутнє, мені поки невідомо. Тому, я думаю, про це говорити зарано".

Зайвого стільця немає

Член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Сергій Рудик співпрацювати з Разумковим не хоче. Називає його дворушником:

"Є така категорія людей, які живуть за принципом "місце сидіння визначає точку зору". Поки ти відчуваєш, що ти цар звірів або король джунглів, я не знаю, що у нього було в голові, але у серпні-вересні він поводився саме таким чином. І там, де він відчував свою вседозволеність, він міг собі класти на регламент, на закон, на Конституцію. Але коли почались розмови про його відставку, він згадав про регламент і про закони".

А Антон Поляков взагалі не чекає, що Дмитро Олександрович буде напрошуватися:

"Я не думаю, що Разумков буде входити в якусь фракцію. Є одна фракція, яка більш-менш підходить йому за полюсністю, та найімовірніше, його завдання — це зробити свою депутатську групу. А з тією кількістю депутатів, які є у нього під контролем, це зараз нереально".

Претендуєш — відповідай

Новоспечений позафракційний депутат має прийти не з порожніми руками. Про це натякнув член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов. Та сам не проти Разумкова.

"В нашій країні може бути все. Людина розумна, людина принципова, людина з досвідом уже, тому будь ласка. Але мають від нього надійти пропозиції, що він може дати групі "Довіра". В сенсі своїх законопроєктів і проявів парламентської позиції", — сказав Шахов.

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