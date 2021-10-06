Разумков готує відповідь "слугам", якщо у нього заберуть депутатський мандат

Спікер каже, що зараз в парламенті може статися що завгодно, в тому числі і порушення закону

Разумкову, судячи з усього, залишилося недовго в кріслі спікера, але мандат депутата він не віддасть. Колаж "Сьогодні"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не збирається оскаржувати свою можливу відставку, але точно судитиметься з депутатами, якщо вони позбавлять його депутатського мандата, оскільки вважає це абсолютно незаконним. Про це він розповів Прямому.

Він зазначив, що згідно із законом у нього не можуть відібрати депутатський мандат, хоча він і не виключає, що в Раді зараз може статися що завгодно.

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"Нещодавно ми з колегами говорили, і вони кажуть, що "так тебе ж можуть швидше прибрати". Я кажу: є закон, є Регламент, якось воно ж буде відбуватися, це неможливо. Вони мали рацію, але час розставить все на свої полички", – сказав Разумков.

При цьому він заявив про готовність навіть судитися зі "слугами", якщо його позбавлять мандата депутата. На запитання, чи піде він до суду, він відповів: "Так, я відстоюватиму своє право".

"Тому що це вже не про посаду, а це про можливість робити те, що я обіцяв як людина, як Дмитро Разумков, як вже сьогодні політик. І тут це вже буде не моя власна позиція, це буде не моя посада, а це буде те, за що, в тому числі голосували і за мене, і за колег, які сьогодні працюють в стінах Верховної Ради України. Це вже не про посади, а про людей", – резюмував спікер парламенту.

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Відставка Разумкова

4 жовтня "слуги народу" подали до парламенту підписні листи з близько 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" навіть вже визначилися з кандидатом в крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме строго за Регламентом з дотриманням усіх процедур – його відставка цього тижня дуже малоймовірна. Хоча в парламенті вже заговорили про 7 жовтня, коли це може статися. В зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.

Також спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".

Читайте докладніше в нашому матеріалі, за що насправді звільняють Разумкова.