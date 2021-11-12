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Россия перебросила войска на границу Беларуси с Польшей

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
12 ноября, 15:06
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ВКС РФ проводит внеплановые учения совместно с белорусскими военными
Россия и Беларусь проводят совместные военные учения
Россия и Беларусь проводят совместные военные учения / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия направила в Беларусь в рамках внезапной проверки боевой готовности подразделение десантников. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Подразделение десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Беларуси", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, российские военные примут участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил. Для этого будут использованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

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После совместных учений, десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России.

"Совместное учение проходит на фоне обострения ситуация на границе Польши и Беларуси", – отметили в Минобороны РФ.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.

"Нет сейчас никакого миграционного кризиса в Беларуси. Есть гибридная война России против Европы. Россия пустила в ход различные типы гибридного оружия: газ, миграционные потоки, запугивание, пропаганда. Главной целью Москвы является создание проблем, и чтобы их мир решал благодаря им", – рассказал министр.

Украина готовится к миграционной угрозе

  • После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
  • В связи со сложившейся ситуацией, в Германии депутаты от нового большинства в Бундестаге решили предложить, чтобы мигрантов временно направить в Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на это предложение и посоветовал немецким депутатам забрать нелегалов к себе домой.
  • Президент Владимир Зеленский даже созывал СНБО из-за ситуации на белоруско-польской границе. Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять в мигрантов в случае прорыва границы, но следует принять превентивные меры, чтобы до этого не дошло.
  • Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман считает, что ситуация была прогнозируемой, но действующая украинская власть ее "проспала", и теперь нужно принимать решение, как остановить это искусственное нашествие.
  • 12 ноября в интернете появилась карта, как мигранты попадут в Европу через Украину.

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