Россия перебросила войска на границу Беларуси с Польшей

ВКС РФ проводит внеплановые учения совместно с белорусскими военными

Россия и Беларусь проводят совместные военные учения / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия направила в Беларусь в рамках внезапной проверки боевой готовности подразделение десантников. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Подразделение десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Беларуси", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, российские военные примут участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил. Для этого будут использованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

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После совместных учений, десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России.

"Совместное учение проходит на фоне обострения ситуация на границе Польши и Беларуси", – отметили в Минобороны РФ.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.

"Нет сейчас никакого миграционного кризиса в Беларуси. Есть гибридная война России против Европы. Россия пустила в ход различные типы гибридного оружия: газ, миграционные потоки, запугивание, пропаганда. Главной целью Москвы является создание проблем, и чтобы их мир решал благодаря им", – рассказал министр.

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