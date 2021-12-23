Россия не допустит вступления Украины в НАТО – новое заявление Москвы

Россия ждет быстрой формализации договоренностей по гарантиям безопасности

Россия хочет положить конец продвижению НАТО дальше на восток / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия выступает за то, чтобы НАТО остановило продвижение на восток, а также исключает членство Украины в Альянсе. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков журналу Международная жизнь.

"Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток, а также исключить вступление Украины в Альянс. Мы должны гарантировать нашу безопасность, по крайней мере в тех параметрах и на тех рубежах, которые мы имели на момент заключения Основополагающего акта Россия-НАТО в 1997-м году", – сказал он.

Также он отметил, что США прекрасно знают о приоритетах и предпочтениях России, поскольку помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан контактирует с высокопоставленными лицами в Москве.

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По его словам, Россия уже предложила Вашингтону конкретные сроки начала диалога и ждет ответа от Америки.

"За обсуждениями, беседами должны следовать конкретные шаги. Поэтому по-прежнему мы ждем конкретного ответа с американской стороны, когда она будет готова запустить двусторонний диалог с нами. Наши предложения, в том числе и по срокам запуска такого диалога, американской стороне сделаны", – заявил Рябков.

Однако, заверил российский дипломат, попытки Вашингтона использовать диалог с Москвой в качестве якобы "ширмы для продолжения военного освоения Украины" приведет к "неизбежному ухудшению" ситуации.

Что требует Россия от НАТО

Планы Украины

16 декабря в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский отстаивал право Украины быть членом НАТО и обратился к Альянсу из-за угроз России.

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21 декабря украинский лидер заявил, что ждет от НАТО в 2022 году конкретных временных перспектив членства Украины в Альянсе.

Кроме того и Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году. По его словам, для получения Плана действий по членству в Альянсе уже проведено достаточно реформ – предоставление его Украине только усилит евроатлантическое пространство.