Росія не допустить вступу України до НАТО – нова заява Москви

Росія чекає швидкої формалізації домовленостей щодо гарантій безпеки

Росія хоче покласти край просуванню НАТО далі на схід / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія виступає за те, щоб НАТО зупинило просування на схід, а також відкидає членство України в Альянсі. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков журналу Міжнародне життя.

"Ми повинні покласти край просуванню НАТО, натовської інфраструктури, натовських можливостей далі на схід, а також виключити вступ України до Альянсу. Ми повинні гарантувати нашу безпеку принаймні у тих параметрах і на тих рубежах, які ми мали на момент укладання Основоположного акта Росія-НАТО 1997-го року", – сказав він.

Також він зазначив, що США чудово знають про пріоритети та переваги Росії, оскільки помічник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван контактує з високопоставленими особами в Москві.

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За його словами, Росія вже запропонувала Вашингтону конкретні терміни початку діалогу і чекає на відповідь від Америки.

"За обговореннями, бесідами повинні слідувати конкретні кроки. Тому, як і раніше, ми чекаємо конкретної відповіді з американської сторони, коли вона буде готова запустити двосторонній діалог з нами. Наші пропозиції, у тому числі і щодо термінів запуску такого діалогу, американській стороні зроблено", – заявив Рябков.

Проте, запевнив російський дипломат, спроби Вашингтона використати діалог з Москвою як нібито "ширму для продовження військового освоєння України" призведе до "неминучого погіршення" ситуації.

Що вимагає Росія від НАТО

Плани України

16 грудня у Брюсселі президент України Володимир Зеленський відстоював право України бути членом НАТО та звернувся до Альянсу через загрози Росії.

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21 грудня український лідер заявив, що чекає від НАТО у 2022 році конкретних тимчасових перспектив членства України в Альянсі.

Крім того, і Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО у 2022 році. За його словами, для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі вже проведено достатньо реформ – надання його Україні лише посилить євроатлантичний простір.