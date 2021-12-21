Зеленский "поставил дедлайн" НАТО о перспективах членства Украины

Киеву от Запада нужны конкретные действия, а не заявления о поддержке и санкциях

Зеленский четко очертил позицию по НАТО. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от НАТО в 2022 году конкретных временных перспектив членства Украины в Альянсе. Об этом он сказал на конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

"Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в ЕС и получить четкую временную перспективу от НАТО – очень конкретную. Хотим ее получить в 2022 году. Для достижения всего этого нам нужна креативность", – сказал он.

По словам президента, Украина не должна ждать, пока кто-то решит наши проблемы, а нужно постоянно искать самим новые механизмы и форматы для достижения цели.

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"Нужно подумать, как еще мы можем помочь своей стране, кроме ежедневных призывов о сохранении санкций или вступления в НАТО", – сказал Зеленский.

Глава государства считает самым важным аспектом в европейских перспективах Украины – результат, а не только процесс.

"Результат измеряется не количеством заявление о той или иной поддержке нашего государства – мы благодарны… Не количеством постов в Facebook или Twitter, а конкретными объемами поддержки, конкретными проектами и инвестициями. Конкретика. Меньше политики – больше экономики", – подчеркнул президент.

Украина – НАТО