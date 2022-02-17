РФ затянет на месяцы кризис в Украине – глава МИД Британии

По мнению министра, нет никаких доказательств того, что РФ готова отступить

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Президент Российской Федерации Владимир Путин "проверяет стойкость Запада" наращиванием войск на границах Украины, которое может длиться месяцами.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, сообщает Daily Mail.

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"Важно не поддаваться"

По ее словам, Россия может затянуть украинский кризис "на недели или даже месяцы", пытаясь подорвать единство Запада. Трасс также заявила, что очень важно не поддаваться"ложному чувству безопасности" из-за заявлений Москвы о том, что она начала отводить свои силы от границ Украины.

При этом, по мнению министра, нет никаких доказательств того, что Россия готова отступить.

"Мы не должны впадать в ложное чувство безопасности, когда Россия утверждает, что некоторые войска возвращаются в свои казармы, в то время как на самом деле наращивание российской армии не показывает никаких признаков замедления. У нас не должно быть иллюзий относительно того, что Россия могла бы тянуть это намного дольше в наглой уловке, чтобы потратить еще недели (если не месяцы) на подрыв Украины и вызов единству Запада. Это проверка нашего характера", – сказала она.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc.

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Далее Элизабет Трасс заявила, что "Россия уважает только силу":

"Те, кто в Кремле и вокруг него, не должны сомневаться в том, что свободный мир не отвернется, пока они стягивают более 100 000 боеспособных солдат вдоль границ Украины. Дело в том, что Россия уважает только силу, поэтому мы будем поддерживать решительный ответ вместе с нашими союзниками по НАТО, включая Соединенные Штаты".

По ее словам, Великобритания не может допустить, чтобы "эта ситуация превратилась в хроническую язву".

"Вот почему мы оказываем жизненно важную поддержку, чтобы помочь нашим украинским друзьям защитить себя", – сказала министр.

Что говорят в России

Посол Российской Федерации в Ирландии Юрий Филатов заявил, что российские войска вблизи Украины вернутся на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель. Отведение должно начаться также после завершения учений в Беларуси.

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"Что я могу сказать, возможно, в течение трех-четырех недель конфигурация сил в западном регионе России вернется к своему обычному стандартному положению. Мы проводим плановые учения с участием белорусских Вооруженных сил. Они завершатся к 20 февраля, и эти войска будут выведены. Вы можете проверить это на следующей неделе", – заявил Филатов.

Напомним, разведка НАТО не могла подтвердить факт отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

При этом служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

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