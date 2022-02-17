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РФ затягне на місяці кризу в Україні – глава МЗС Британії

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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17 лютого, 12:35
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На думку міністра, немає жодних доказів того, що РФ готова відступити
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Російської Федерації Володимир Путін "перевіряє стійкість Заходу" нарощуванням військ на кордонах України, яке може тривати місяці.

Про це заявила міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс, повідомляє Daily Mail.

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"Важливо не піддаватися"

За її словами, Росія може затягнути українську кризу "на тижні чи навіть місяці", намагаючись підірвати єдність Заходу. Трас також заявила, що дуже важливо не піддаватися "хибному почуттю безпеки" через заяви Москви про те, що вона почала відводити свої сили від кордонів України.

Водночас, на думку міністра, немає жодних доказів, що Росія готова відступити.

"Ми не повинні впадати в помилкове почуття безпеки, коли Росія стверджує, що деякі війська повертаються до своїх казарм, тоді як насправді нарощування російської армії не показує жодних ознак уповільнення. У нас не повинно бути ілюзій щодо того, що Росія могла б тягнути це набагато довше у зухвалих хитрощах, щоб витратити ще тижні (якщо не місяці) на підрив України та виклик єдності Заходу. Це перевірка нашого характеру", – сказала вона.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.
Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

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Далі Елізабет Трасс заявила, що "Росія поважає лише силу":

"Ті, хто в Кремлі та навколо нього, не повинні сумніватися в тому, що вільний світ не відвернеться, поки вони стягують понад 100 000 боєздатних солдатів уздовж кордонів України. Справа в тому, що Росія поважає лише силу, тому ми підтримуватимемо рішучу відповідь разом з нашими союзниками НАТО, включаючи Сполучені Штати".

За її словами, Великобританія не може допустити, щоб "ця ситуація перетворилася на хронічну виразку".

"От чому ми надаємо життєво важливу підтримку, щоб допомогти нашим українським друзям захистити себе", – сказала міністр.

Що кажуть у Росії

Посол Російської Федерації в Ірландії Юрій Філатов заявив, що російські війська поблизу України повернуться на свої звичайні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів. Відведення має розпочатися також після завершення навчань у Білорусі.

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"Що я можу сказати, можливо, протягом трьох-чотирьох тижнів конфігурація сил у західному регіоні Росії повернеться до свого звичайного стандартного стану. Ми проводимо планові навчання за участю білоруських Збройних сил. Вони завершаться до 20 лютого, і ці війська будуть виведені. Ви можете перевірити це наступного тижня", – заявив Філатов.

Нагадаємо, розвідка НАТО не могла підтвердити факт відведення російських військ від кордонів України, про який заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.

При цьому служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.

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