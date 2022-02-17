Усі їхали на роботу, а не тікали: Рєзніков розповів, як Київ зустрів "вторгнення РФ"

Міністр заявив, що він та його родина залишаються в Україні

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На тлі інформації західних ЗМІ про те, що Російська Федерація може вдертися в Україну 16 лютого всі говорили, що "будуть пробки на виїзді з Києва".

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Я залишаюся в країні"

Серед іншого міністр зазначив, що в'їхати до Києва о 07:30 можна було важко, тому що всі "їхали на роботу".

"Я залишаюся в країні. Моя сім'я, близьке коло друзів та родичів – ніхто нікуди не втік, хоча нам обіцяли, що вторгнення буде 15 числа, потім 16-го... Усі говорили, що будуть пробки на виїзді з Києва, на Житомирській або Одеській трасі – а насправді в'їхати до Києва о 07:30 ранку вже можна було важко, всі їхали на роботу, ніхто нікуди не втік і не подівся", – заявив Резніков.

"От вам і відповідь на всі ці інформаційні польоти думки, які, я сподіваюся, й надалі такими ж польотами залишаться і не перетворяться на реальність", – розповів він.

Загроза вторгнення РФ

На тлі військової загрози, що зберігається, з боку Росії всій Східній Європі уряд Великобританії ухвалило рішення про збільшення своїх військ в Естонії та перекидання туди додаткової військової техніки.

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16 лютого прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вони не мають даних, що підтверджують заяви з Москви про відведення військ від кордонів України.

Днем раніше розвідка НАТО не могла підтвердити факт відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.

Служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.

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Нагадаємо, посол Російської Федерації в Ірландії Юрій Філатов заявив, що російські війська поблизу України повернуться на свої звичайні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів. Відведення має розпочатися також після завершення навчань у Білорусі.

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