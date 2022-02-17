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CNN гірше за Скабєєву – Арахамія звинуватив ЗМІ США в гібридній війні проти України

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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17 лютого, 09:14
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Депутат заявив про спробу укласти новий договір колективної безпеки
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Низка американських ЗМІ поширюють "відверті фейки" про загрозу нового вторгнення військ Російської Федерації в Україну.

Про це заявив в ефірі програми "Право на владу" голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"Відверті фейки"

"Я думаю, за два-три тижні... ми повинні зробити ретроспективний аналіз, яким чином великі, дуже відомі ЗМІ почали поширювати інформацію – гіршу, ніж Скабєєва з Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, WSJ і т.д. Це ми маємо вивчити, тому що це – елементи гібридної війни", – сказав він.

Давид Арахамія.
Давид Арахамія. / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

На його думку, зараз робиться спроба "укласти новий договір колективної безпеки", а Україна – це "найкращий майданчик для цього".

"Потрібно ж спочатку зробити якусь зраду, а потім перемогу. Люди повинні розуміти, що це коштує зараз країні $2-3 млрд щомісяця, ця істерія, паніка. Ми не можемо позичати на закордонних ринках, бо там просто шалені ставки... Багато експортерів відмовляються", – сказав депутат.

Крім цього, Арахамія заявив, що в Україні щодня рахують втрати економіки:

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"Потім через МЗС поширюємо цю інформацію партнерам, бо вони мають розуміти: коли хтось вирішує перемістити посольство до Львова, то така новина коштуватиме для економіки України кількасот мільйонів доларів".

Що відбувається

На тлі військової загрози, що зберігається з боку Росії всій Східній Європі, уряд Великої Британії ухвалив рішення про збільшення своїх військ в Естонії та перекидання туди додаткової військової техніки.

16 лютого прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вони не мають даних, що підтверджують заяви з Москви про відведення військ від кордонів України.

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Днем раніше розвідка НАТО не могла підтвердити факт відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.

Нагадаємо, служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.

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