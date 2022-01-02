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РФ сделала предложение США по "нормандскому формату" – ответ им не понравился

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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2 января, 18:12
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Участие США в переговорах по Донбассу может принести позитивную динамику
Замглавы российского МИДа Андрей Руденко рассказал, что РФ предложила США
Замглавы российского МИДа Андрей Руденко рассказал, что РФ предложила США / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия готова работать с США в любом формате для разрешения конфликта на Донбассе. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко.

"Мы, со своей стороны, готовы сотрудничать в любом формате на основе поддержанного Вашингтоном принципа безальтернативности Минских соглашений и невозможности урегулировать конфликт без предоставления особого статуса Донбассу", – заявил он.

Руденко отметил, что РФ предлагала Штатам провести в рамках "нормандского формата" встречу с участием представителей оккупированных Донецка и Луганска.

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"К сожалению, позитивного ответа не получили", – сказал он.

Ранее Руденко заявлял, что перспективы восстановления мира на Донбассе отдаляются на неопределенный срок. По его словам, Москва загнала переговоры по Донбассу в тупик неприемлемым условием.

Ситуация с Минскими соглашениями

  • В середине ноября президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Донбассе далек от разрешения, а также традиционно обвинил Украину в невыполнении договоренностей.
  • Ссылаясь на минские документы, Россия требует от Украины проведение выборов под дулами автоматов и особого статуса для ОРДЛО, но при этом сама не выполняет даже первых пунктов "Минска" – прекратить стрельбу и уйти с Донбасса.
  • Нардеп Ирина Верещук заявила, что Минские соглашения не являются дорожной картой по деоккупации и реинтеграции Донбасса.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
  • По версии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин сейчас работает над тем, чтобы разделить Украину минимум на три части.

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