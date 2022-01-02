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Мир на Донбассе откладывается – в МИД РФ назвали причину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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2 января, 17:00
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Москва загнала переговоры по Донбассу в тупик неприемлемым условием
Война на Донбассе закончится еще не скоро
Война на Донбассе закончится еще не скоро / Фото: Коллаж: Сегодня

Перспективы восстановления мира на Донбассе отдаляются на неопределенный срок. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он отметил, что Россия находится в затруднительном положении, так как украинская сторона отказывается от диалога с т.н "ДНР" и "ЛНР", и Кремль надеется, что США смогут "повлиять" на позицию Украины.

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"Остается не закрыт вопрос о том, как продвигаться Минских соглашений на фоне категорического отказа Украины от имплементации их другого краеугольного положения – поддержания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском", – сказал он.

По его словам, Киев хочет обойти это требования и поэтому Россию пытаются объявить стороной конфликта и приписать ей те обязательства, которые никак не были прописаны в Минских соглашениях.

"Это еще больше загоняет ситуацию в тупик. Тем самым на неопределенный срок отдаляются перспективы восстановления мира и безопасности на Донбассе", – сказал он.

Ситуация с войной на Донбассе

  • По версии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин сейчас работает над тем, чтобы разделить Украину минимум на три части.
  • Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу
  • 29 декабря должно было пройти заседание ТКГ по Донбассу, однако оно не состоялось. Как отметил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, российская сторона посчитала проведение внеочередного заседания "нецелесообразным". Следующее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) состоится 26 января 2022 года.
  • 31 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что урегулирование ситуации на Донбассе далеко от завершения.
  • 1 января со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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