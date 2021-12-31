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Закончится ли война на Донбассе: Лавров дал ответ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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31 декабря, 12:34
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Российский политик считает, что якобы Киев виноват в том, что процесс урегулирования затягивается
Войну на Донбассе не получится быстро завершить, Лавров рассказал в чем причина
Войну на Донбассе не получится быстро завершить, Лавров рассказал в чем причина / Фото: Коллаж: Сегодня

Урегулирование ситуации на Донбассе далеко от завершения. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Длящаяся в Украине уже восьмой год война далека от завершения. Власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе на безальтернативной основе минского "Комплекса мер", – сказал Лавров.

По его словам, милитаристские устремления Киева поддерживают США и НАТО.

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"К сожалению, мы видим, что милитаристские устремления Киева поддерживают США и другие страны НАТО, поставляющие на Украину оружие и направляющие туда своих военных специалистов", – добавил министр.

Ситуация

По версии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин сейчас работает над тем, чтобы разделить Украину минимум на три части.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу

29 декабря должно было пройти заседание ТКГ по Донбассу, однако оно не состоялось не состоялось. Как отметил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, российская сторона посчитала проведение внеочередного заседания "нецелесообразным". Следующее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) состоится 26 января 2022 года.

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На фронте ситуация продолжает оставаться напряженной, враг ни на день не прекращает обстрелы. Так, например, только за вчерашний день было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Ранен украинский военный.

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