Мир на Донбасі відкладається – у МЗС РФ назвали причину

Москва загнала переговори щодо Донбасу в глухий кут неприйнятною умовою

Війна на Донбасі закінчиться ще не скоро / Фото: Колаж: Сьогодні

Перспективи відновлення миру на Донбасі віддаляються на невизначений строк. Про це в інтерв'ю ТАСС розповів заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

Він зазначив, що Росія перебуває у скрутному становищі, оскільки українська сторона відмовляється від діалогу з т.з "ДНР" та "ЛНР", і Кремль сподівається, що США зможуть "вплинути" на позицію України.

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"Відкритим залишається питання, як просуватися у напрямку повного виконання підтриманих Вашингтоном Мінських угод на тлі категоричної відмови України від імплементації їхнього іншого наріжного каменю – підтримання прямого діалогу Києва з Донецьком та Луганськом ", – сказав він.

За його словами, Київ хоче оминути ці вимоги і тому Росію намагаються оголосити стороною конфлікту та приписати їй ті зобов'язання, які ніяк не були прописані у Мінських угодах.

"Це ще більше заганяє ситуацію в безвихідь. Тим самим на невизначений строк віддаляються перспективи відновлення миру та безпеки на Донбасі", – сказав він.

Ситуація з війною на Донбасі