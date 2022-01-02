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Мир на Донбасі відкладається – у МЗС РФ назвали причину

Наталія Магдик Наталія Магдик
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2 січня, 17:00
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Москва загнала переговори щодо Донбасу в глухий кут неприйнятною умовою
Війна на Донбасі закінчиться ще не скоро
Війна на Донбасі закінчиться ще не скоро / Фото: Колаж: Сьогодні

Перспективи відновлення миру на Донбасі віддаляються на невизначений строк. Про це в інтерв'ю ТАСС розповів заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

Він зазначив, що Росія перебуває у скрутному становищі, оскільки українська сторона відмовляється від діалогу з т.з "ДНР" та "ЛНР", і Кремль сподівається, що США зможуть "вплинути" на позицію України.

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"Відкритим залишається питання, як просуватися у напрямку повного виконання підтриманих Вашингтоном Мінських угод на тлі категоричної відмови України від імплементації їхнього іншого наріжного каменю – підтримання прямого діалогу Києва з Донецьком та Луганськом ", – сказав він.

За його словами, Київ хоче оминути ці вимоги і тому Росію намагаються оголосити стороною конфлікту та приписати їй ті зобов'язання, які ніяк не були прописані у Мінських угодах.

"Це ще більше заганяє ситуацію в безвихідь. Тим самим на невизначений строк віддаляються перспективи відновлення миру та безпеки на Донбасі", – сказав він.

Ситуація з війною на Донбасі

  • За версією секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова, Путін зараз працює над тим, щоб розділити Україну щонайменше на три частини.
  • Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу
  • 29 грудня мало пройти засідання ТКГ з Донбасу, проте воно не відбулося. Як зазначив представник української делегації у ТКГ Сергій Гармаш, російська сторона вважала проведення позачергового засідання "недоцільним". Наступне засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) відбудеться 26 січня 2022 року.
  • 31 грудня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що врегулювання ситуації на Донбасі далеко від завершення.
  • 1 січня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню . Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних Сил немає.

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