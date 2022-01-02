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РФ зробила пропозицію США по "нормандському формату" – відповідь їм не сподобалася

Наталія Магдик Наталія Магдик
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2 січня, 18:12
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Участь США у переговорах щодо Донбасу може принести позитивну динаміку
Заступник голови російського МЗС Андрій Руденко розповів, що РФ запропонувала США
Заступник голови російського МЗС Андрій Руденко розповів, що РФ запропонувала США / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія готова працювати зі США у будь-якому форматі для вирішення конфлікту на Донбасі. Про це в інтерв'ю ТАСС заявив заступник голови російського МЗС Андрій Руденко.

"Ми, зі свого боку, готові співпрацювати у будь-якому форматі на основі підтриманого Вашингтоном принципу безальтернативності Мінських угод та неможливості врегулювати конфлікт без надання особливого статусу Донбасу", – заявив він.

Руденко зазначив, що РФ пропонувала Штатам провести у рамках "нормандського формату" зустріч за участю представників окупованих Донецька та Луганська.

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"На жаль, позитивної відповіді не отримали", – сказав він.

Раніше Руденко заявляв, що перспективи відновлення миру на Донбасі віддаляються на невизначений строк. За його словами, Москва загнала переговори щодо Донбасу в глухий кут неприйнятною умовою.

Ситуація з Мінськими угодами

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