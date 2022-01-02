РФ зробила пропозицію США по "нормандському формату" – відповідь їм не сподобалася

Росія готова працювати зі США у будь-якому форматі для вирішення конфлікту на Донбасі. Про це в інтерв'ю ТАСС заявив заступник голови російського МЗС Андрій Руденко.
"Ми, зі свого боку, готові співпрацювати у будь-якому форматі на основі підтриманого Вашингтоном принципу безальтернативності Мінських угод та неможливості врегулювати конфлікт без надання особливого статусу Донбасу", – заявив він.
Руденко зазначив, що РФ пропонувала Штатам провести у рамках "нормандського формату" зустріч за участю представників окупованих Донецька та Луганська.
"На жаль, позитивної відповіді не отримали", – сказав він.
Раніше Руденко заявляв, що перспективи відновлення миру на Донбасі віддаляються на невизначений строк. За його словами, Москва загнала переговори щодо Донбасу в глухий кут неприйнятною умовою.
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Ситуація з Мінськими угодами
- У середині листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що конфлікт на Донбасі далекий від вирішення, а також традиційно звинуватив Україну у невиконанні домовленостей.
- Посилаючись на мінські документи, Росія вимагає від України проведення виборів під дулами автоматів та особливого статусу для ОРДЛО, але сама не виконує навіть перших пунктів "Мінська" – припинити стрілянину і піти з Донбасу.
- Нардеп Ірина Верещук заявила, що Мінські угоди не є дорожньою карткою з деокупації та реінтеграції Донбасу.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.
- За версією секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова, Путін зараз працює над тим, щоб розділити Україну щонайменше на три частини.