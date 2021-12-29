Данилов розкрив плани Путіна на Україну

Головне завдання Кремля зробити так, щоб Київ більше не претендував на Крим

Данилов запевняє, що Україна готова протистояти планам Путіна / Колаж "Сьогодні"

У Києві знають плани президента Росії Володимира Путіна на Україну та готові йому протистояти.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов у інтерв'ю телеканалу "Настоящее время".

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"Є складне питання, пов'язане із Кримом. Після того, як Путін захопив Крим, йому треба зафіксувати цю ситуацію. Щоб цю ситуацію зафіксувати, він хоче, щоб наша країна припинила існування у тих межах, у яких вона існує сьогодні. Це завдання для нього номер один", — розповів секретар РНБО.

Реалізувати цей план Путін хоче шляхом внутрішньої дестабілізації в Україні: "За допомогою внутрішньої дестабілізації досягти, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть на першому місці. І саме за допомогою внутрішньої дестабілізації".

Не виключено, що Москва розглядає варіант реалізації свого плану за допомогою зброї, однак Україна готова до такого варіанту. "Ми до цього готові", — запевнив Данилов.

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