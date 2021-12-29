Данилов розкрив плани Путіна на Україну

У Києві знають плани президента Росії Володимира Путіна на Україну та готові йому протистояти.
Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов у інтерв'ю телеканалу "Настоящее время".
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"Є складне питання, пов'язане із Кримом. Після того, як Путін захопив Крим, йому треба зафіксувати цю ситуацію. Щоб цю ситуацію зафіксувати, він хоче, щоб наша країна припинила існування у тих межах, у яких вона існує сьогодні. Це завдання для нього номер один", — розповів секретар РНБО.
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Реалізувати цей план Путін хоче шляхом внутрішньої дестабілізації в Україні: "За допомогою внутрішньої дестабілізації досягти, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть на першому місці. І саме за допомогою внутрішньої дестабілізації".
Не виключено, що Москва розглядає варіант реалізації свого плану за допомогою зброї, однак Україна готова до такого варіанту. "Ми до цього готові", — запевнив Данилов.
Ситуація
- При цьому поки що всі впевнені в перемозі України. Військовий аналітик, капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах заявив, що якщо Москва розпочне повномасштабну війну проти України, то Росії настане кінець – окупанти зазнають поразки.
- Радник головнокомандувача ЗСУ, лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош вважає, що Росія майже не має шансів захопити Київ, хоч до нього з боку Чернігівської області рукою подати.
- А колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер пояснив, що змусить Путіна припинити війну в Україні. Хазяїн Кремля не йде на мирні переговори, але його можна змусити.
- П'ятий президент України Петро Порошенко, якому перед святами Генпрокуратура виписала підозру у причетності до держперевороту та фінансуванні терористів, розповів, спираючись на свій досвід, як правильно спілкуватися із президентом Росії.
- Тим часом стало відомо, що міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився залишити американське ударне авіаносне угруповання на чолі з авіаносцем Harry S. Truman в акваторії Середземного моря через ситуацію навколо України.