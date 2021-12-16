Работа Рады заблокирована – что там произошло

Депутатам мешает студия в кулуарах

Парламентарии решают вопросы касательно телеканала Рада / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада Украины не может начать свою работу из-за того, что депутаты от "Европейской Солидарности", ОПЗЖ и "Батькивщина" обсуждают со спикером парламента Русланом Стефанчуком запуск канала "Рада". Об этом сообщает Telegram-канал "Карточный офис".

Отметим, что фракции парламентского меньшинства в штыки восприняли идею построить "правильный" медиа-холдинг из государственных телеканалов "Рада".

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Именно по этой причине, накануне лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поскандалил с ведущими телеканала "Рада", студия которого развернута в кулуарах парламента. Он ворвался в прямой эфир с обвинениями, мол, канал перезапущен в интересах Банковой.

В сегодняшнем пленарном заседании, сразу после открытия в 10:00, был объявлен перерыв на 30 минут. Но он затянулся на 2,5 часа. Среди причин – спикер Рады собрал лидеров фракций у себя для обсуждения сегодняшнего внеочередного заседания. Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram написал, что нардепы отозвали свои подписи под требованием созыва внеочередного заседания

"12 народных депутатов отозвали свои подписи под требованием созыва внеочередного заседания, которое должно было отсрочить введение кассовых аппаратов. Я его, конечно, тоже подписал. В результате, подписей стало…149 (надо не меньше 150)", – написал он.

Стефанчук отказывался назначать соответствующее заседание. Тем не менее, в 12:30 заседание возобновилось.

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Предыстория с телеканалом "Рада"