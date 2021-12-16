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Работа Рады заблокирована – что там произошло

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
16 декабря, 12:51
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Депутатам мешает студия в кулуарах
Парламентарии решают вопросы касательно телеканала Рада
Парламентарии решают вопросы касательно телеканала Рада / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада Украины не может начать свою работу из-за того, что депутаты от "Европейской Солидарности", ОПЗЖ и "Батькивщина" обсуждают со спикером парламента Русланом Стефанчуком запуск канала "Рада". Об этом сообщает Telegram-канал "Карточный офис".

Отметим, что фракции парламентского меньшинства в штыки восприняли идею построить "правильный" медиа-холдинг из государственных телеканалов "Рада".

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Именно по этой причине, накануне лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поскандалил с ведущими телеканала "Рада", студия которого развернута в кулуарах парламента. Он ворвался в прямой эфир с обвинениями, мол, канал перезапущен в интересах Банковой.

В сегодняшнем пленарном заседании, сразу после открытия в 10:00, был объявлен перерыв на 30 минут. Но он затянулся на 2,5 часа. Среди причин – спикер Рады собрал лидеров фракций у себя для обсуждения сегодняшнего внеочередного заседания. Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram написал, что нардепы отозвали свои подписи под требованием созыва внеочередного заседания

"12 народных депутатов отозвали свои подписи под требованием созыва внеочередного заседания, которое должно было отсрочить введение кассовых аппаратов. Я его, конечно, тоже подписал. В результате, подписей стало…149 (надо не меньше 150)", – написал он.

Стефанчук отказывался назначать соответствующее заседание. Тем не менее, в 12:30 заседание возобновилось.

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Предыстория с телеканалом "Рада"

  • 15 декабря парламентский телеканал "Рада" вышел в эфир в обновленном формате – с современной парламентской студией и дополнительной студией в Кабмине. Новую студию обустроили прямо в кулуарах парламента. Еще до запуска канал столкнулся с волной хейта. Читайте об этом подробнее в статье "Сегодня".
  • Для изменения формата из госбюджета было выделено 320 миллионов гривен. На канале кроме заседаний парламента теперь будут также проводить политические ток-шоу и аналитические программы с известными ведущими.
  • Помимо этого, телеканал "Рада" будет работать не только в парламенте, но и в Кабинете министров. В правительстве также установили "передвижную площадку" для вещания.
  • Накануне на телеканале "Украина" вышло спецрасследование о том, как команда президента пытается построить за бюджетные средства медиахолдинг, у которого будет лояльная к Банковой информационная политика.

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