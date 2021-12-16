Робота Ради заблокована – що там сталося

Верховна Рада України не може розпочати свою роботу через те, що депутати від "Європейської Солідарності", ОПЗЖ та "Батьківщина" обговорюють зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком запуск каналу "Рада". Про це повідомляє Telegram-канал "Картковий офіс".
Зазначимо, що фракції парламентської меншини в багнети сприйняли ідею побудувати "правильний" медіа-холдинг із державних телеканалів "Рада".
Саме з цієї причини напередодні лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко поскандалив із ведучими телеканалу "Рада" , студія якого розгорнута у кулуарах парламенту Він увірвався в прямий ефір зі звинуваченнями, мовляв, канал перезапущено на користь Банкової.
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У сьогоднішньому пленарному засіданні, одразу після відкриття о 10:00, було оголошено перерву на 30 хвилин. Але він затягнувся на 2,5 години. Серед причин – речник Ради зібрав лідерів фракцій у себе для обговорення сьогоднішнього позачергового засідання. Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram написав, що нардепи відкликали свої підписи під вимогою скликання позачергового засідання
"12 народних депутатів відкликали свої підписи під вимогою скликання позачергового засідання, яке мало відстрочити введення касових апаратів. Я його, звичайно, теж підписав. В результаті, підписів стало…149 (треба не менше 150)", – написав він.
Стефанчук відмовлявся призначати відповідне засідання. Проте о 12:30 засідання відновилося.
Передісторія з телеканалом "Рада"
- 15 грудня парламентський телеканал "Рада" вийшов в ефір в оновленому форматі – із сучасною парламентською студією та додатковою студією у Кабміні. Нову студію облаштували просто у кулуарах парламенту. Ще до запуску канал зіштовхнувся із хвилею хейту. Читайте про це докладніше у статті "Сьогодні" .
- Для зміни формату із держбюджету було виділено 320 мільйонів гривень. На каналі окрім засідань парламенту тепер також проводитимуть політичні ток-шоу та аналітичні програми з відомими ведучими.
- Крім цього, телеканал "Рада" працюватиме не лише у парламенті, а й у Кабінеті Міністрів. В уряді також встановили "пересувний майданчик" для мовлення.
- Напередодні на телеканалі "Україна" вийшло спецрозслідування про те, як команда президента намагається побудувати за бюджетні кошти медіахолдинг, який матиме лояльну до Банкової інформаційну політику.