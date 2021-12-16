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Порошенко ворвался в прямой эфир канала "Рада" – видео скандала

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
16 декабря, 11:10
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Пятый президент Украины схлестнулся с ведущими канала и "слугой народа" Гетманцевым
Порошенко скандалит с ведущими и Гетманцевым. Коллаж "Сегодня"
Порошенко скандалит с ведущими и Гетманцевым. Коллаж "Сегодня"

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поскандалил с ведущими телеканала "Рада", студия которого развернута в кулуарах парламента. Он ворвался в прямой эфир с обвинениями, мол, канал перезапущен в интересах Банковой.

В студии сидел "слуга народа" Даниил Гетманцев, но в какой-то момент в кадр вошел Порошенко. Гетманцев и ведущие предложили ему обернуться к камере и присоединиться к эфиру. В ответ лидер "ЕС" заявил, что они препятствуют работе депутатов своей студией.

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Порошенко продолжил гнуть свою линию, заявив о незаконном финансировании канала.

"Хочу, чтобы все зрители канала "Рада" знали: сейчас незаконно потрачены средства налогоплательщиков. Средства были использованы без системы "Прозоро". Это абсолютно коррупционная схема. Более того, эти указания Офиса президента препятствуют работе народных депутатов", – сказал он и перед уходом призвал одну из ведущих не принимать в этом участия.

После скандала депутат дал комментарии журналистам. Его пригласили в любое время на канал "Рада", а он назвал свои условия.

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"Я обязательно этим воспользуюсь, когда редакционная политика канала "Рада" будет соответствовать уставу и закону", – пообещал Порошенко.

Что происходит с каналом "Рада"

  • Парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для изменения формата. Теперь, кроме трансляции однотипных пленарных заседаний, в эфире будут острые политические ток-шоу и аналитические программы с известными ведущими. Новую студию обустроили прямо в кулуарах парламента. Но еще до запуска канал столкнулся с волной хейта. Читайте об этом подробнее в статье "Сегодня".
  • А недавно на телеканале "Украина" вышло спецрасследование о том, как команда президента Владимира Зеленского пытается построить за бюджетные средства медиахолдинг, у которого будет лояльная к Банковой информационная политика. Есть здесь связь и с каналом "Рада".

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