Порошенко увірвався в прямий ефір каналу "Рада" – відео скандалу

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко поскандалив з ведучими телеканалу "Рада", студію якого розгорнуто в кулуарах парламенту. Він увірвався в прямий ефір зі звинуваченнями, мовляв, канал перезапущено на користь Банкової.
У студії сидів "слуга народу" Данило Гетманцев, але в певний момент у кадрі з'явився Порошенко. Гетманцев та ведучі запропонували йому обернутися до камери та приєднатися до ефіру. У відповідь лідер ЄС заявив, що вони перешкоджають роботі депутатів своєю студією.
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Порошенко продовжив гнути свою лінію, заявивши про незаконне фінансування каналу.
"Хочу, щоб усі глядачі каналу "Рада" знали: зараз незаконно витрачено кошти платників податків. Кошти було використано без системи "Прозоро". Це є абсолютно корупційна схема. Більше того, ці вказівки Офісу президента перешкоджають роботі народних депутатів", – сказав він і перед тим, як піти, закликав одну з ведучих не брати в цьому участі.
Після скандалу депутат дав коментарі журналістам. Його запросили у будь-який час на канал "Рада", на що він назвав свої умови.
"Я обов'язково цим скористаюся, коли редакційна політика каналу "Рада" відповідатиме статуту та закону", – пообіцяв Порошенко.
Що відбувається з каналом "Рада"
- Парламентський телеканал "Рада" отримав із держбюджету 320 мільйонів гривень для зміни формату. Тепер, крім трансляції однотипних пленарних засідань, в ефірі будуть гострі політичні ток-шоу та аналітичні програми з відомими ведучими. Нову студію облаштували просто в кулуарах парламенту. Але ще до запуску канал відчув на собі хвилю хейту. Читайте про це докладніше у статті "Сьогодні".
- А нещодавно на телеканалі "Україна" вийшло спецрозслідування про те, як команда президента Володимира Зеленського намагається побудувати за бюджетні кошти медіахолдинг, який матиме лояльну до Банкової інформаційну політику. Є тут зв'язок і з каналом "Рада".