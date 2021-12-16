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Порошенко увірвався в прямий ефір каналу "Рада" – відео скандалу

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
16 грудня, 11:10
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П'ятий президент України зчепився з ведучими каналу та "слугою народу" Гетманцевим
Порошенко скандалить із ведучими та Гетманцевим. Колаж "Сьогодні"
Порошенко скандалить із ведучими та Гетманцевим. Колаж "Сьогодні"

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко поскандалив з ведучими телеканалу "Рада", студію якого розгорнуто в кулуарах парламенту. Він увірвався в прямий ефір зі звинуваченнями, мовляв, канал перезапущено на користь Банкової.

У студії сидів "слуга народу" Данило Гетманцев, але в певний момент у кадрі з'явився Порошенко. Гетманцев та ведучі запропонували йому обернутися до камери та приєднатися до ефіру. У відповідь лідер ЄС заявив, що вони перешкоджають роботі депутатів своєю студією.

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Порошенко продовжив гнути свою лінію, заявивши про незаконне фінансування каналу.

"Хочу, щоб усі глядачі каналу "Рада" знали: зараз незаконно витрачено кошти платників податків. Кошти було використано без системи "Прозоро". Це є абсолютно корупційна схема. Більше того, ці вказівки Офісу президента перешкоджають роботі народних депутатів", – сказав він і перед тим, як піти, закликав одну з ведучих не брати в цьому участі.

Після скандалу депутат дав коментарі журналістам. Його запросили у будь-який час на канал "Рада", на що він назвав свої умови.

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"Я обов'язково цим скористаюся, коли редакційна політика каналу "Рада" відповідатиме статуту та закону", – пообіцяв Порошенко.

Що відбувається з каналом "Рада"

  • Парламентський телеканал "Рада" отримав із держбюджету 320 мільйонів гривень для зміни формату. Тепер, крім трансляції однотипних пленарних засідань, в ефірі будуть гострі політичні ток-шоу та аналітичні програми з відомими ведучими. Нову студію облаштували просто в кулуарах парламенту. Але ще до запуску канал відчув на собі хвилю хейту. Читайте про це докладніше у статті "Сьогодні".
  • А нещодавно на телеканалі "Україна" вийшло спецрозслідування про те, як команда президента Володимира Зеленського намагається побудувати за бюджетні кошти медіахолдинг, який матиме лояльну до Банкової інформаційну політику. Є тут зв'язок і з каналом "Рада".

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ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
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Самопоміч Самопоміч
2,1
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