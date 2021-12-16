Телеканал "Рада" обновился. Там обвиняют оппозицию, тратят 300 млн из бюджета и обещают новые ток-шоу

Финансирование канала на 2022 год увеличили в пять раз, а в руководстве появились новые люди

Александр Корниенко: "Телеканал "Рада" должен честно конкурировать с другими вещателями". Фото: коллаж "Сегодня"

Парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для изменения формата. Теперь, кроме трансляции однотипных пленарных заседаний в эфире будут острые политические ток-шоу и аналитические программы с известными ведущими. Но еще до запуска канал столкнулся с волной хейта.

Новый формат

15 декабря государственный телеканал "Рада" вышел в эфир, изменив формат вещания с парламентского на информационный. По словам директора телеканала Вадима Перенчука, у "Рады" появилась новая современная студия в кулуарах парламента, а также дополнительная – в Кабмине.

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"Полноценно заработаем где-то через месяц. Все, что прописано в законе, останется – сессии и все вещи будут. Теперь студии будут более масштабными, планируем, что из них будет выходить лучшая технологическая картинка", – рассказал Перенчук изданию "Украинская правда".

По его словам, модернизированное вещание в формате HD стартует в режиме телемарафона, а политические ток-шоу запустят в эфир чуть позже.

Вадим Перенчук: "Полноценно заработаем где-то через месяц" / Фото: Facebook

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Кто будет работать на обновленном канале

14 декабря в сети опубликовали промо-ролик обновленного телеканала. Судя по видео, в том числе там будут работать:

Бывший ведущий ZIK Назар Довгий;

экс-ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая;

экс-ведущий канала Live Максим Зборовский,

ведущие телеканала "Рада" Лариса Богданова и Наталья Андрощук;

блогер, экс-ведущий 1+1 Сергей Иванов.

Также в промо-ролике можно увидеть политтехнолога Владимира Петрова, который был подозреваемым в организации секс-скандала о якобы домогательствах со стороны полицейского Александра Варченко. Жена Варченко Ольга на тот момент работала первым заместителем главы Государственного бюро расследований. Скандал связывали с давлением на руководство ГБР.

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Владимир Петров был подозреваемым в организации секс-скандала о якобы домогательствах со стороны полицейского Александра Варченко. Фото: скриншот

Само промо похоже на оправдания в ответ на обвинения в работе на власть. Видеоролик начинается с утверждений, что "оппозиция устроила истерику" из-за обновленной "Рады". В тоже время закадровый голос утверждает, что канал не будет "работать на власть", а остается государственными.

Любопытно, что 15 декабря на странице в Facebook телеканала "Рада" вышло заявление, что телеканал не имеет никакого отношения к промо-ролику.

"Мы не несем ответственности за его наполнение и содержание. Наши сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик. Это видео не будет выходить в эфире телеканала. Нас не финансирует ни власть, ни оппозиция. Мы работаем благодаря и в интересах граждан Украины", – говорится в сообщении.

Как объяснил Вадим Перенчук журналистам, промо-ролик был рабочим вариантом, который с ним никто не согласовывал. В тоже время, некоторые интернет-ресурсы сообщают, что главная причина появления заявления – бунт коллектива. Журналисты возмутились закадровым текстом в ролике, который с ними не был согласован.

По нашей информации из нескольких анонимных источников, структура обновленной "Рады" будет похожа на другие частные медиахолдинги в Украине: контент для государства будут производить приватные продакшены, получая за это деньги из бюджета.

В СМИ пишут, перезапуском канала "Рада" занимается продюсер Алексей Семенов, запускавший ранее каналы "112 Украина", NewsOne, "Прямой" и Kyiv.Live". Он же является креативным директором "Рады". Шеф-редактор – бывшая главред телеканала "Киев" и экс-редактор "112-Украина" Наталья Яструбенко.

А вот курировать продакшн, по неподтвержденной официально информации, будет заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По данным СМИ, перезапуском канала "Рада" занимается продюсер Алексей Семенов. Фото: novomediaforum.org

Концепция канала

По словам Вадима Перенчука, усовершенствование канала связано с "политической волей руководства страны". О том, что переформатирование делается специально под команду власти свидетельствует и рекламное видео.

Тот же закадровый голос объясняет, что журналисты "Рады" отличаются от других коллег, потому что будут работать "на интересы Украины". Получается, фактически всех остальных коллег, которые работают в других медиа, обвинили в работе против государства? В ролике, к сожалению, не уточнили.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что парламент не будет влиять на редакционную политику, а депутаты будут принимать участие в программах телеканала пропорционально от всех фракций.

"Поэтому, например, в студию в Кабмине может точно попасть оппозиционный политик, а если диалог с ним будет вести кто-то из членов правительства, то такая дискуссия станет интереснее", – сказал вице-спикер.

По его мнению, канал должен стать более привлекательным для зрителей.

"Если другие телеканалы показывают шоу и привлекают зрителя разными интертейнмент- и медийными технологиями, почему канал "Рада" должен оставаться в стиле 2001 года? Давайте он тоже будет в стиле 2021 года, и тогда будет честно конкурировать с другими вещателями", – подчеркнул Корниенко.

Александр Корниенко: "Парламент не будет влиять на редакционную политику" / Фото: Верховная Рада

Во сколько обошлось обновление "Рады" госбюджету

По словам Вадима Перенчука, финансирование канала увеличили в 5 раз.

"Если у нас всегда был бюджет примерно в 60 миллионов гривен, то в 2022 он увеличился на 320 миллионов. Всего на канал "Рада" и газету "Голос Украины" в 2022-м выделили 407 млн гривен", – сказал он.

Признаки коррупции

Политический эксперт, медиа-аналитик Александр Поддубный отмечает, что на переформатирование канала были выделены государственные деньги в конце года, когда в бюджете оставались нерастраченные средства.

"Мы видим расходование бюджетных денег, обусловленных политической заинтересованностью власти", – говорит "Сегодня" Поддубный.

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что в выделении почти 11 миллионов долларов на телеканал "Рада" можно обнаружить признаки коррупции.

"Это очень похоже на злоупотребление служебным положением вопреки законным интересам общества в целях получения собственной выгоды", – говорит нам Гайдай.

Сергей Гайдай: "Это похоже на злоупотребление служебным положением" / Фото: Facebook

Об этом же "Сегодня" говорит политолог Вадим Карасев.

"Госбюджет будет работать на одну политическую силу. Станет рупором монобольшинства", – уверен эксперт.

Вадим Карасев: "Телеканал "Рада" станет рупором монобольшинства" / Фото: Facebook

Нужен ли обновленный телеканал зрителю

Сергей Гайдай уверен, что украинскому зрителю достаточно одного государственного канала UA: Первый (УТ-1).

"Для того, чтобы обеспечить диалог между властью и населением страны одного канала более, чем достаточно. Остальные можно продать в частные руки. Во время кризиса необходимо минимизировать траты государства, а не выделять миллионы для собственного пиара", – говорит Гайдай.

Зачем переформатировали "Раду"

Александр Поддубный считает, что сегодня телеканал "Рада" по своему происхождению не может не контролироваться властью.

"Рада" – удобная информплощадка для "Слуги народа", чьи депутаты не охотно ходят на эфиры других каналов, где им задают острые вопросы. Здесь же для них будет создана "теплая информационная ванна" и нардепы будут позитивно себя позиционировать, и доносить до общества лишь то, что необходимо "Слуге народа" и Офису президента", – говорит Поддубный.

Александр Поддубный: "Для "слуг народа" будет создана "теплая информационная ванна". Фото: ukrinform

Неубедительно также и звучит обещание Корниенко о равном доступе к телеканалу всех политических фракций парламента.

"Моноредакционная политика не допустит равенства в эфире власти с оппозицией. Тем более, когда команда Зеленского готовится к следующим парламентским и президентским выборам", – говорит Карасев.

"Рейдерский захват" и политтехнологии

Медиаэксперт Отар Довженко считает, что монобольшинство провело своеобразный "рейдерский захват" телеканала, освещающего работу всего парламента.

"Теперь телеканал будет освещать работу "Слуги народа", Кабмина и Офиса президента. Но это не просто пиар власти. Судя по тому, что на телеканале появились политтехнологи Петров и Иванов, "Рада" превратится в инструмент борьбы с оппозицией", – говорит нам Довженко.

Отар Довженко: "Монобольшинство провело "рейдерский захват" телеканала". Фото: ukrinfоrm

PR за деньги налогоплательщиков

Отметим, что недавно в Украине был создан еще один государственный телеканал "Дом", на который из бюджета в этом году было выделено около 300 млн гривен.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что государственный телеканал "Дом" потратит на ток-шоу Андрея Пальчевского 12 миллионов гривен.

Напомним, ранее на телеканале "Украина" вышел специальный репортаж-расследование – "По следам президентской медиаимперии". В нем журналисты разбилась в вопросе: "Правда ли, что Гарант Конституции выстраивает подконтрольный медийный холдинг?" и "Во сколько он обходится простым украинцам?".