Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть Подробности

Телеканал "Рада" обновился. Там обвиняют оппозицию, тратят 300 млн из бюджета и обещают новые ток-шоу

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
16 декабря, 05:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Финансирование канала на 2022 год увеличили в пять раз, а в руководстве появились новые люди
Александр Корниенко: "Телеканал "Рада" должен честно конкурировать с другими вещателями". Фото: коллаж "Сегодня"
Александр Корниенко: "Телеканал "Рада" должен честно конкурировать с другими вещателями". Фото: коллаж "Сегодня"

Парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для изменения формата. Теперь, кроме трансляции однотипных пленарных заседаний в эфире будут острые политические ток-шоу и аналитические программы с известными ведущими. Но еще до запуска канал столкнулся с волной хейта.

Новый формат

15 декабря государственный телеканал "Рада" вышел в эфир, изменив формат вещания с парламентского на информационный. По словам директора телеканала Вадима Перенчука, у "Рады" появилась новая современная студия в кулуарах парламента, а также дополнительная – в Кабмине.

Реклама

"Полноценно заработаем где-то через месяц. Все, что прописано в законе, останется – сессии и все вещи будут. Теперь студии будут более масштабными, планируем, что из них будет выходить лучшая технологическая картинка", – рассказал Перенчук изданию "Украинская правда".

По его словам, модернизированное вещание в формате HD стартует в режиме телемарафона, а политические ток-шоу запустят в эфир чуть позже.

Вадим Перенчук: "Полноценно заработаем где-то через месяц"
Вадим Перенчук: "Полноценно заработаем где-то через месяц" / Фото: Facebook

Реклама

Кто будет работать на обновленном канале

14 декабря в сети опубликовали промо-ролик обновленного телеканала. Судя по видео, в том числе там будут работать:

  • Бывший ведущий ZIK Назар Довгий;
  • экс-ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая;
  • экс-ведущий канала Live Максим Зборовский,
  • ведущие телеканала "Рада" Лариса Богданова и Наталья Андрощук;
  • блогер, экс-ведущий 1+1 Сергей Иванов.

Также в промо-ролике можно увидеть политтехнолога Владимира Петрова, который был подозреваемым в организации секс-скандала о якобы домогательствах со стороны полицейского Александра Варченко. Жена Варченко Ольга на тот момент работала первым заместителем главы Государственного бюро расследований. Скандал связывали с давлением на руководство ГБР.

Реклама

Владимир Петров был подозреваемым в организации секс-скандала о якобы домогательствах со стороны полицейского Александра Варченко. Фото: скриншот
Владимир Петров был подозреваемым в организации секс-скандала о якобы домогательствах со стороны полицейского Александра Варченко. Фото: скриншот

Само промо похоже на оправдания в ответ на обвинения в работе на власть. Видеоролик начинается с утверждений, что "оппозиция устроила истерику" из-за обновленной "Рады". В тоже время закадровый голос утверждает, что канал не будет "работать на власть", а остается государственными.

Любопытно, что 15 декабря на странице в Facebook телеканала "Рада" вышло заявление, что телеканал не имеет никакого отношения к промо-ролику.

"Мы не несем ответственности за его наполнение и содержание. Наши сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик. Это видео не будет выходить в эфире телеканала. Нас не финансирует ни власть, ни оппозиция. Мы работаем благодаря и в интересах граждан Украины", – говорится в сообщении.

Как объяснил Вадим Перенчук журналистам, промо-ролик был рабочим вариантом, который с ним никто не согласовывал. В тоже время, некоторые интернет-ресурсы сообщают, что главная причина появления заявления – бунт коллектива. Журналисты возмутились закадровым текстом в ролике, который с ними не был согласован.

По нашей информации из нескольких анонимных источников, структура обновленной "Рады" будет похожа на другие частные медиахолдинги в Украине: контент для государства будут производить приватные продакшены, получая за это деньги из бюджета.

В СМИ пишут, перезапуском канала "Рада" занимается продюсер Алексей Семенов, запускавший ранее каналы "112 Украина", NewsOne, "Прямой" и Kyiv.Live". Он же является креативным директором "Рады". Шеф-редактор – бывшая главред телеканала "Киев" и экс-редактор "112-Украина" Наталья Яструбенко.

А вот курировать продакшн, по неподтвержденной официально информации, будет заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По данным СМИ, перезапуском канала
По данным СМИ, перезапуском канала "Рада" занимается продюсер Алексей Семенов. Фото: novomediaforum.org

Концепция канала

По словам Вадима Перенчука, усовершенствование канала связано с "политической волей руководства страны". О том, что переформатирование делается специально под команду власти свидетельствует и рекламное видео.

Тот же закадровый голос объясняет, что журналисты "Рады" отличаются от других коллег, потому что будут работать "на интересы Украины". Получается, фактически всех остальных коллег, которые работают в других медиа, обвинили в работе против государства? В ролике, к сожалению, не уточнили.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что парламент не будет влиять на редакционную политику, а депутаты будут принимать участие в программах телеканала пропорционально от всех фракций.

"Поэтому, например, в студию в Кабмине может точно попасть оппозиционный политик, а если диалог с ним будет вести кто-то из членов правительства, то такая дискуссия станет интереснее", – сказал вице-спикер.

По его мнению, канал должен стать более привлекательным для зрителей.

"Если другие телеканалы показывают шоу и привлекают зрителя разными интертейнмент- и медийными технологиями, почему канал "Рада" должен оставаться в стиле 2001 года? Давайте он тоже будет в стиле 2021 года, и тогда будет честно конкурировать с другими вещателями", – подчеркнул Корниенко.

Александр Корниенко: "Парламент не будет влиять на редакционную политику"
Александр Корниенко: "Парламент не будет влиять на редакционную политику" / Фото: Верховная Рада

Во сколько обошлось обновление "Рады" госбюджету

По словам Вадима Перенчука, финансирование канала увеличили в 5 раз.

"Если у нас всегда был бюджет примерно в 60 миллионов гривен, то в 2022 он увеличился на 320 миллионов. Всего на канал "Рада" и газету "Голос Украины" в 2022-м выделили 407 млн гривен", – сказал он.

Признаки коррупции

Политический эксперт, медиа-аналитик Александр Поддубный отмечает, что на переформатирование канала были выделены государственные деньги в конце года, когда в бюджете оставались нерастраченные средства.

"Мы видим расходование бюджетных денег, обусловленных политической заинтересованностью власти", – говорит "Сегодня" Поддубный.

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что в выделении почти 11 миллионов долларов на телеканал "Рада" можно обнаружить признаки коррупции.

"Это очень похоже на злоупотребление служебным положением вопреки законным интересам общества в целях получения собственной выгоды", – говорит нам Гайдай.

Сергей Гайдай: "Это похоже на злоупотребление служебным положением"
Сергей Гайдай: "Это похоже на злоупотребление служебным положением" / Фото: Facebook

Об этом же "Сегодня" говорит политолог Вадим Карасев.

"Госбюджет будет работать на одну политическую силу. Станет рупором монобольшинства", – уверен эксперт.

Вадим Карасев: "Телеканал "Рада" станет рупором монобольшинства"
Вадим Карасев: "Телеканал "Рада" станет рупором монобольшинства" / Фото: Facebook

Нужен ли обновленный телеканал зрителю

Сергей Гайдай уверен, что украинскому зрителю достаточно одного государственного канала UA: Первый (УТ-1).

"Для того, чтобы обеспечить диалог между властью и населением страны одного канала более, чем достаточно. Остальные можно продать в частные руки. Во время кризиса необходимо минимизировать траты государства, а не выделять миллионы для собственного пиара", – говорит Гайдай.

Зачем переформатировали "Раду"

Александр Поддубный считает, что сегодня телеканал "Рада" по своему происхождению не может не контролироваться властью.

"Рада" – удобная информплощадка для "Слуги народа", чьи депутаты не охотно ходят на эфиры других каналов, где им задают острые вопросы. Здесь же для них будет создана "теплая информационная ванна" и нардепы будут позитивно себя позиционировать, и доносить до общества лишь то, что необходимо "Слуге народа" и Офису президента", – говорит Поддубный.

Александр Поддубный: "Для "слуг народа" будет создана
Александр Поддубный: "Для "слуг народа" будет создана "теплая информационная ванна". Фото: ukrinform

Неубедительно также и звучит обещание Корниенко о равном доступе к телеканалу всех политических фракций парламента.

"Моноредакционная политика не допустит равенства в эфире власти с оппозицией. Тем более, когда команда Зеленского готовится к следующим парламентским и президентским выборам", – говорит Карасев.

"Рейдерский захват" и политтехнологии

Медиаэксперт Отар Довженко считает, что монобольшинство провело своеобразный "рейдерский захват" телеканала, освещающего работу всего парламента.

"Теперь телеканал будет освещать работу "Слуги народа", Кабмина и Офиса президента. Но это не просто пиар власти. Судя по тому, что на телеканале появились политтехнологи Петров и Иванов, "Рада" превратится в инструмент борьбы с оппозицией", – говорит нам Довженко.

Отар Довженко: "Монобольшинство провело
Отар Довженко: "Монобольшинство провело "рейдерский захват" телеканала". Фото: ukrinfоrm

PR за деньги налогоплательщиков

Отметим, что недавно в Украине был создан еще один государственный телеканал "Дом", на который из бюджета в этом году было выделено около 300 млн гривен.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что государственный телеканал "Дом" потратит на ток-шоу Андрея Пальчевского 12 миллионов гривен.

Напомним, ранее на телеканале "Украина" вышел специальный репортаж-расследование – "По следам президентской медиаимперии". В нем журналисты разбилась в вопросе: "Правда ли, что Гарант Конституции выстраивает подконтрольный медийный холдинг?" и "Во сколько он обходится простым украинцам?".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.2

Российский рубль (₽)

0.3685

Евро (€)

30.62

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

58 576

заболело за неделю в Украине

-16%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять