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Пьяный белорусский военный приставал к польским солдатам (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
22 ноября, 13:20
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На границе Польши и Беларуси уже не впервые замечают пьяных военных
Пьяный белорус хотел поменяться сигаретами. Фото: коллаж "Сегодня"
Пьяный белорус хотел поменяться сигаретами. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженный белорусский военный в состоянии алкогольного опьянения приставал к польским солдатам на границе.

Соответствующее видео в Twitter опубликовало Министерство национальной обороны Польши.

"Пьяные белорусы дежурят на границе с оружием. Это не первый случай, с которым сталкиваются наши солдаты", – говорится в сообщении.

На видео видно, как нетрезвый белорусский военный просит польских силовиков обменяться сигаретами, пытаясь говорить на ломаном английском языке.

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Инцидент также прокомментировал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин. На своей странице в Twitter он написал, что подобные выходки со стороны белорусских военных лишь увеличивают угрозу возникновения непредвиденных ситуаций на границе Польши и Беларуси.

"Как видите, часть белорусских военнослужащих, направленных на границу с Польшей, находится в состоянии алкогольного опьянения. Это еще один элемент, увеличивающий угрозу на границе. Белорусская сторона уже много дней действует так, будто рассчитывает спровоцировать опасный инцидент на границе", – написал Жарин.

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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