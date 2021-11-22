Польша заявила о новом штурме границы (видео)

На белорусско-польской границе в воскресенье, 21 ноября, возле деревни Дубиче-Церкевне около 150 агрессивных мигрантов под контролем белорусских силовиков пытались проникнуть на территорию Польши.
Соответствующее видео опубликовали пограничники.
Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówk w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowao wedrze si na terytorium Polski.— Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021
Atak na polsk granice nadzorowany by przez biaoruskie suby.#zgranicypic.twitter.com/aBYTO02lMw
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Сообщается, что всего мигранты пытались пересечь границу 346 раз. Решения о выезде с территории Польши были вынесены в отношении 58 человек. Остальные попытки были предотвращены. За пособничество арестованы 3 человека.
Сегодня, 22 ноября, в здании штаб-квартиры состоится брифинг о ситуации на польско-литовско-белорусской границе.
Миграционный кризис
- В начале июля белорусский диктатор Александр Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами.
- В начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент Анджей Дуда.
- Ситуация на границе вновь обострилась 8 ноября. В этот день большая колонна мигрантов двинулась с территории Беларуси к границе с Польшей.
- Мигранты несколько раз пытались прорваться на территорию Польши. Некоторым это удалось, их задержали правоохранители.
- НАТО пришло на помощь – на границе с Беларусью появилась новая военная база.
- Александр Лукашенко заявил в интервью британскому телеканалу Би-Би-Си, что белорусские силовики могли помогать нелегальным мигрантам в штурме границы с Польшей, но исключительно из сострадания.