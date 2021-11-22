П'яний білоруський військовий чіплявся до польських солдатів (відео)

Озброєний білоруський військовий у стані алкогольного сп'яніння чіплявся до польських солдатів на кордоні.
Відповідне відео в Twitter опублікувало Міністерство національної оборони Польщі.
"П'яні білоруси чергують на кордоні зі зброєю. Це не перший випадок, з яким стикаються наші солдати", – йдеться у повідомленні.
На відео видно, як нетверезий білоруський військовий просить польських силовиків обмінятися цигарками, намагаючись говорити ламаною англійською мовою.
Pijani Biaorusini pod broni peni sub na granicy. To nie pierwszy taki przypadek, z которим spotkali si nasi onierze. pic.twitter.com/LwNdYVh74c- Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 21, 2021
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Інцидент також прокоментував речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін. На своїй сторінці у Twitter він написав, що подібні вибрики з боку білоруських військових лише збільшують загрозу виникнення непередбачених ситуацій на кордоні Польщі та Білорусі.
"Як бачите, частина білоруських військовослужбовців, направлених на кордон з Польщею, знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Це ще один елемент, що збільшує загрозу на кордоні. Білоруська сторона вже багато днів діє так, ніби розраховує спровокувати небезпечний інцидент на кордоні", – написав Жарін.
Міграційна криза
- На початку липня білоруський диктатор Олександр Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, "заваливши" цю країну нелегалами.
- На початку вересня Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення ухвалив президент Анджей Дуда.
- Ситуація на кордоні знову загострилася 8 листопада. В цей день велика колона мігрантів рушила з території Білорусі до кордону з Польщею.
- Мігранти декілька разів намагалися прорватися на територію Польщі. Декому це вдалося, їх затримали правоохоронці.
- Крім того, Міністерство оборони Польщі опублікувало нове відео, зняте на кордоні з Білоруссю. На ньому видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами.
- 22 листопада Польща заявила про новий штурм кордону.