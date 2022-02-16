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Путин не успеет напасть на Украину – заканчивается полнолуние

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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16 февраля, 18:05
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В CIT рассказали, что может помешать российской армии
Российские военные
Российские военные / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Перед Россией стоит две проблемы на пути военного вторжения в Украину — об этом рассказал исследователь Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов в эфире телеканала "Украина 24".

"Давайте посмотрим, например, на погодные условия. В принципе сейчас уже наступает весна в северных районах, там, где они должны были идти на Киев через Черниговскую область. Как мы знаем, если даже танк там и проедет, причем не каждый, — наверное, многие видели видео, где российские танки тонут в грязи Ростовской области, — то снабжение происходит на колесной технике, на КАМАЗах. Это первая проблема", — сказал он.

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Вторая проблема, по словам Михайлова, заключается в фазах Луны.

"Скоро закончится полнолуние, российские средства ночного видения требуют хоть какой-то естественный свет, чтобы видеть. Уже через неделю ночи будут темнее, а это усложняет ночные действия", — сказал он.

Войска России у границы

Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию. Согласно сообщению Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений.

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В доказательство Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором видно передвижение войск из Крыма.

При этом разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что никакого отступления не видит, а заявления России пока остаются только словами.

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В последние месяцы Россия скопила более 100 тысяч войск у границы с Украиной. Также она проводит на территории Беларуси совместные с этой страной военные учения.

По этой причине было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля. Однако нападения в прогнозируемый день не случилось.

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