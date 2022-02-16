Путін не встигне напасти на Україну – закінчується повня

У CIT розповіли, що може завадити російській армії

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Перед Росією стоїть дві проблеми на шляху військового вторгнення в Україну – про це розповів дослідник Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Подивімось, наприклад, на погодні умови. У принципі зараз уже настає весна в північних районах, там, де вони повинні були йти на Київ через Чернігівську область. Як ми знаємо, якщо навіть танк там і проїде, причому не кожен, — напевно, багато хто бачив відео, де російські танки тонуть у бруді Ростовської області, – то постачання відбувається колісною технікою, КАМАЗами. Це перша проблема", – сказав він.

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Друга проблема, за словами Михайлова, полягає у фазах Місяця.

"Скоро закінчиться повня, російські засоби нічного бачення вимагають хоч якесь природне світло, щоб бачити. Вже за тиждень ночі будуть темніші, а це ускладнює нічні дії", – сказав він.

Війська Росії біля кордону

Росія заявила, що відводить частину військ від кордонів з Україною після того, як кілька місяців збирала там понад 100-тисячну армію. Згідно з повідомленням Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ на місця дислокації після навчань.

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На підтвердження Міністерства оборони Російської Федерації опублікувало відео, на якому видно пересування військ із Криму.

При цьому розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про яке заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що жодного відступу не бачить, а заяви Росії поки що залишаються лише словами.

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В останні місяці Росія нагромадила понад 100 тисяч військ біля кордону з Україною. Також вона проводить на території Білорусі спільні з цією країною військові навчання.

З цієї причини було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомила з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого. Проте нападу у прогнозований день не сталося.

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