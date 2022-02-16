Не только вторжение: названы три наибольшие угрозы для Украины

Украинцы считают, что самой большой угрозой для Украины сейчас является возможное вторжение Российской Федерации.
Об этом стало известно из опроса, который провела компания "Градус" по заказу "Сегодня". Мы проанализировали результаты – становится понятно, что жители Украины опасаются вторжения России, но в стране есть и другие проблемы.
Вариант "возможное российское вторжение" выбрали 40,3% респондентов. При этом высокий уровень коррупции – 22%, экономическая ситуация – 16,3%, разногласия власти и оппозиции – 5,6%, пандемия COVID-19 – 4,5%, остальное – 1,4%.
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Затруднились ответить 10,1% респондентов. В опросе принимали участие 1000 человек.
Что еще думают украинцы
Украинцы считают, что Запад должен помочь Украине для защиты от российской агрессии дополнительными санкциями против РФ, поставками оружия, а также размещением своих войск на украинской территории.
Военное присутствие – это один из самых популярных ответов на вопрос, какой помощи не хватает Украине от ЕС и США.
Угроза вторжения РФ
Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетные комплексы; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются к границам Украины.
Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.
Напомним, 7 февраля спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США не владеет разведывательными данными насчет точной даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину.