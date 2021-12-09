"Россия, прекрати!" — Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея ООН потребовала от России прекратить перебрасывать на территорию оккупированного полуострова Крым оружие и военных, а также прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях. Такие требования прописаны в усиленной резолюции, которую приняла Генеральная ассамблея ООН.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Что в резолюции
"Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить перебрасывать на полуостров оружие и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях", – написал Кулеба.
По мнению главы МИД Украины, этот документ консолидирует международную поддержку Крымской платформы. Также он "посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму", считает дипломат.
Крымская платформа
- 23 августа в Киеве прошел саммит "Крымской платформы", в котором участвовали 46 стран и международных организаций. Участники саммита согласились поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма, будут использовать общие дипломатические усилия для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
- Была принята декларация "Крымской платформы", к которой могут продолжить присоединяться желающие страны.
- Планы Украины вернуть свой Крым, который оккупировала Россия в 2014 году, в Кремле воспринимают как намерение нападения на российскую территорию. Об этом, в частности, заявил недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Президент России Владимир Путин очень недоволен "Крымской платформой", которая состоялась в конце августа в Киеве с участием многих стран.
- Дмитрий Кулеба недавно пожаловался на ООН, что организация отказалась участвовать в саммите, а президент Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк заявил, что ООН должна признать "Крымскую платформу".