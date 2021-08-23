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Приглашение для Путина, офис и статус-кво для полуострова: главное из декларации Крымской платформы

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
23 августа, 16:41
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В подписанной на Крымской платформе декларации сказано, что стороны не признают попытки России узаконить оккупацию полуострова
46 стран поставили свои подписи под декларацией / Коллаж "Сегодня"
46 стран поставили свои подписи под декларацией / Коллаж "Сегодня"

46 стран – участниц саммита по деоккупации крымского полуострова Крымская платформа согласились поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма и города Севастополя. Также они будут использовать общие дипломатические усилия для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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Об этом сказано в совместной декларации, которую подписали участники саммита Крымская платформа.

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О чем речь

В документе сказано:

  • любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признаются и не будет признаваться;
  • попытки России узаконить временную оккупацию и неправомерный захват территории являются неприемлемыми;
  • стороны договорились поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией;
  • стороны поддерживают жителей Крыма в восстановлении их прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины, и улучшении социально-экономического положения на полуострове;
  • стороны призывают Российскую Федерацию присоединиться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, направленной на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Также будет создан Национальный офис Крымской платформы и Международная экспертная сеть Крымской платформы, в которую войдут представители международных и национальных неправительственных организаций.

Осуждение

Участники саммита осудили:

  • нарушения и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод: право на мирные собрания, право на свободу взглядов и их свободное выражение, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать получать и распространять информацию, а также препятствование и запугивание, которые несут в своей деятельности журналисты, правозащитники и адвокаты;
  • милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе;
  • препятствование правам и свободам судоходства, включая препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно;
  • изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым.

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Напомним, что саммит – лишь старт проекта. По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, накануне встречи на базе представительства президента в Автономной Республике Крым откроется отдельная служба по обеспечению деятельности Крымской платформы.

Под конец первого заседания Крымской платформы президент Украины Владимир Зеленский пригласил к участию в обсуждении возвращения Крыма Российскую Федерацию. Мол, до встречи в Ялте.

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