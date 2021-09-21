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ООН должна признать "Крымскую платформу": первое заявление Зеленского в Нью-Йорке

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
21 сентября, 10:01
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Глава государства рассказал, с какими лидерами государств встретится в ближайшее время
Зеленский обратился к организации с важным призывом. Коллаж "Сегодня"
Зеленский обратился к организации с важным призывом. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк. Первым делом возложил цветы к мемориалу в память жертв теракта 11 сентября, а потом поделился ожиданиями от выступления на Генассамблее ООН и будущих встреч.

Об этом сообщает телеканал ДОМ.

Зеленский у мемориала. Фото: facebook.com/zelenskiy95
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На вопрос, верит ли он в эффективность ООН при решении вопроса Донбасса и Крыма, он ответил: "Эффективность? Сложно сказать".

"Это одна из центральных площадок, на которой собираются все лидеры, от кого зависит решение важных вопросов… Для нас важно, чтобы ООН, руководство ООН официально признали "Крымскую платформу", для нас это важно", – сказал Зеленский.

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По его словам, МИД Турции уже выступил с заявлением о непризнании оккупации Крыма Россией. Также там отметили, что не признают и выборов на полуострове в Госдуму РФ, потому что голосовали украинцы, что запрещено международным правом.

Президент добавил, что у него планируются встречи на полях Генассамблеи с президентом Турции, премьер-министром Великобритании и многими другими высокопоставленными политиками.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН в 2020-м

  • Год назад Зеленский на Генассамблее ООН напомнил присутствующим, что запасной планеты у нас нет, живем только раз. Также он сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.
  • Зеленский в своей речи подчеркнул, что является главой государства, у которого в XXI веке Россия аннексировала Крым, государства, которое не первый год сдерживает военную агрессию РФ на востоке страны. Он назвал три шага, как закончить войну на Донбассе.
  • Также президент Украины раскритиковал ООН. Тогда он указал на беспомощность организации против России и предложил решение.

Напомним, недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на ООН из-за того, что организация отказалась участвовать в первом саммите "Крымской платформы".

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Также читайте в нашем материале, чего ждать от выступления Зеленского в ООН и какие вопросы поднимет Украина. Участие в Генассамблее ООН для Украины крайне необходимо, говорят эксперты.

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