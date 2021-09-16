Чего ждать от выступления Зеленского в ООН и какие вопросы поднимет Украина

Участие в Генассамблее ООН для Украины крайне необходимо, говорят эксперты

Владимир Зеленский выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 22 сентября. Фото: коллаж "Сегодня"

В Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ее кульминацией станет проведение с 21 по 27 сентября недели высокого уровня. Сайт "Сегодня" выяснил, какие вопросы поднимет Украина и чего стоит ждать от данного мероприятия.

В центре внимания пандемия и вооруженные конфликты

14 сентября официально открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид из Мальдив принял эстафету у Волкана Бозкыра из Турции.

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Во время открытия сессии Шахид отметил, что сегодня международное сообщество борется с пандемией COVID-19, одновременно пытается урегулировать многочисленные вооруженные конфликты, преодолеть бедность и последствия глобального потепления.

Председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр передает молоток председателя Абдулле Шахиду / Фото: Центр новостей ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в унисон с новым председателем Генассамблеи сказал, что обеспокоен ростом бедности, масштабом изоляции и неравенства в мире. Он также подчеркнул, что пришло время закончить войну с природой и войну друг с другом.

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"Социальные волнения, недоверие, терроризм и вооруженные конфликты питают жажду политического и идеологического доминирования. Следует положить конец войнам друг с другом. Пришло время сосредоточиться на борьбе с общим врагом человечества: пандемией", – заявил Гутерриш.

Антониу Гутерриш: пришло время закончить войну с природой и войну друг с другом / Фото: Центр новостей ООН

Какие вопросы поднимет Украина

Как сообщается на сайте Организации Объединенных наций, выступление президента Украины запланировано на вторую половину дня в среду, 22 сентября. Владимир Зеленский планирует выступить непосредственно с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

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По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, президент Украины на сессии Генассамблеи ООН поднимет три основных вопроса:

противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;

улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;

преодоление пандемии и ее социально-экономических последствий.

"Ключевым приоритетом нашей внешней политики, закрепленным в Стратегии внешнеполитической деятельности, остается противодействие российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины", – подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что Украина во время сессии Генассамблеи ООН намерена созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях. Кроме того, глава МИД подчеркнул, что Киев рассчитывает на поддержку "Крымской платформы" (инициативы Украины по деоккупации полуострова).

Дмитрий Кулеба: Киев рассчитывает на поддержку "Крымской платформы" / Фото: Facebook

Он отметил, что это вернет уважение к Уставу ООН и будет способствовать прекращению грубого нарушения международного права. Также Кулеба упрекнул ООН в игнорировании саммита "Крымской платформы", который прошел 23 августа в Киеве.

"Отмечу негативный момент, что ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" и не была на нем представлена. Это произошло по абсолютно политическим мотивам и мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, поскольку ключевой задачей ООН является именно поддержка мира и безопасности", – сказал глава украинского МИД во время брифинга в Киеве 16 сентября.

Генассамблея ООН – важный для дипломатии ритуал

Магистр государственного управления, политолог Владимир Воля отмечает, что Генеральная ассамблея ООН является неким "ритуализмом".

"Резолюцции ООН, принимаемые на Генассамблее сейчас больше похожи на ритуал. Они фиксируют наличие проблем в международной повестке дня, но все реже приводят к конкретным результатам", – объясняет "Сегодня" эксперт.

Владимир Воля: резолюции ООН все реже приводят к конкретным результатам / Фото: Facebook

В то же время политолог уверен, что такое мероприятие является необходимым. Для лидеров государств это возможность в очередной раз показать себя, продемонстрировать свои позиции и привлечь внимание к проблемам своих стран.

"Кроме того, на Генассамблее ООН президенты в неформальной обстановке могут встретиться с главами других государств, установить новые контакты либо поддержать существующие, обсудить различные вопросы и согласовать предварительные даты официальных визитов. С точки зрения дипломатии, межличностный фактор такого кулуарного общения "в полях" очень важен и может быть достаточно результативным для реализации различных вопросов международных отношений", – говорит Воля.

Чем Генассамблея полезна для Украины

Глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев также отмечает, что Генассамблея ООН – хороший повод для встреч представителей различных стран.

"Президенту Украины необходимо укреплять свои позиции в мире. Дополнительные знакомства лишь поспособствуют этому", – объясняет "Сегодня" политолог.

По его словам, основной вопрос, который поднимет Зеленский на Генассамблее – это "Крымская платформа" и ее дальнейшее развитие.

"Во время проведения "Крымской платформы" в Киеве говорилось о том, что необходимо создать такой форум в рамках ООН, сделать его субструктурой и получить мировое признание. Выступление на Генассамблее – хороший повод актуализировать данную тему", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: "Крымскую платформу" нужно сделать субструктурой ООН и получить мировое признание / Фото: Facebook

Также политолог уверен, что Зеленский представит позицию Украины относительно необходимости модификации Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

С ним соглашается глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Поднимутся вопросы о "Крымской платформе", проблемах Донбасса, санкций против России, новых поставок Украине оружия. Мы будем акцентировать внимание на нарушении прав человека и многократных нарушениях международного права на временно оккупированных территориях", – добавил политконсультант.

При этом, как отметил Быков, дипломатия достаточно долгосрочный процесс и рассчитывать на быстрый результат позитивного решения украинских проблем не стоит. Однако участие в Генасамблее ООН для Украины крайне необходимо.

"Мир в очередной раз услышит о проблемах Украины и даже, если после завершения Генассамблеи не будет огромного прорыва в решении наших вопросов, мы постепенно, шаг за шагом, приближаемся к возврату оккупированных территорий. Это очень важно", – резюмировал Быков.

Сергей Быков: мы шаг за шагом приближаемся к возврату оккупированных территорий / Фото: Facebook

Выступления лидеров государств

Отметим, что ежегодные общие прения начнутся 21 сентября и продлятся до 27 сентября. По традиции их открывает Бразилия, а за ней выступают США: как страна, на территории которой располагается штаб-квартира ООН. В первой половине первого дня дебатов кроме президента Бразилии Жаира Болсонару и президента США Джо Байдена в списке выступающих президенты Кыргызстана, Узбекистана, Литвы, Ирана, Турции и других стран.

На вторую половину первого дня запланированы выступления президентов Франции, Туркменистана, Латвии, Польши и Хорватии. В списке выступающих есть уточнения, кто из лидеров выступит по видеосвязи: такой возможностью в первый день воспользуются лидеры Узбекистана, Ирана, Франции, Египта и Туркменистана. Выступление президента Украины запланировано на вторую половину дня в среду, 22 сентября.

Лидеры Азербайджана, Казахстана и Таджикистана числятся в списке выступающих 23 сентября и планируют выступить по видеосвязи. Выступление главы МИД Российской Федерации запланировано на субботу, 25 сентября. В список выступающих, как правило, постоянно вносят изменения.

Во второй день общеполитической дискуссии, 22 сентября, параллельно пройдет заседание высокого уровня, посвященное 20-й годовщине Дурбанской декларации и Программы действий. На 28 сентября запланировано заседание высокого уровня, посвященное празднованию Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Ежегодные общие прения пройдут с 21 по 27 сентября / Фото: Центр новостей ООН

Что такое Генеральная Ассамблея ООН

Генеральная Ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов Организации, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.

Генеральная Ассамблея – единственный универсальный орган, который несет ответственность за мир и безопасность, развитие, ликвидацию бедности и инфекционных заболеваний, разоружение, обеспечение прав человека и защиту окружающей среды.

В 1946 году в составе Генеральной Ассамблеи было 51 государство, сейчас — 193. В конце сороковых годов ХХ века ее повестка дня была посвящена, главным образом, проблемам деколонизации. За 75 лет Генеральная Ассамблея значительно расширила круг обсуждаемых вопросов и теперь занимается еще и проблемами социального и экономического развития, борьбой с терроризмом, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и ВИЧ/СПИДом, защитой женщин, беженцев и мигрантов, инвалидов, коренных народов и детей, продвижением основных принципов демократии, борьбой с изменением климата.

Генеральная Ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН / Фото: Центр новостей ООН

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН в 2020-м

Год назад Зеленский на Генассамблее ООН напомнил присутствующим, что запасной планеты у нас нет, живем только раз. Также он сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

Зеленский в своей речи подчеркнул, что является главой государства, у которого в XXI веке Россия аннексировала Крым, государства, которое не первый год сдерживает военную агрессию РФ на востоке страны. Он назвал три шага, как закончить войну на Донбассе.

Также президент Украины раскритиковал ООН. Тогда он указал на беспомощность организации против России и предложил решение.

Напомним, Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты также встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.

Также президент Украины поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.