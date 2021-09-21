ООН повинна визнати "Кримську платформу": перша заява Зеленського в Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка. Насамперед поклав квіти до меморіалу в пам'ять жертв теракту 11 вересня, а потім поділився очікуваннями від виступу на Генасамблеї ООН і майбутніх зустрічей.
Про це повідомляє телеканал ДОМ.
На запитання, чи вірить він в ефективність ООН при вирішенні питання Донбасу і Криму, він відповів: "Ефективність? Складно сказати".
"Це один з центральних майданчиків, на якому збираються всі лідери, від кого залежить вирішення важливих питань... Для нас важливо, щоб ООН, керівництво ООН офіційно визнали "Кримську платформу", для нас це важливо", – сказав Зеленський.
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За його словами, МЗС Туреччини вже виступило із заявою про невизнання окупації Криму Росією. Також там зазначили, що не визнають і виборів на півострові до Держдуми РФ, тому що голосували українці, що заборонено міжнародним правом.
Президент додав, що у нього плануються зустрічі на полях Генасамблеї з президентом Туреччини, прем'єр-міністром Великої Британії та багатьма іншими високопоставленими політиками.
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН 2020-го
- Рік тому Зеленський на Генасамблеї ООН нагадав присутнім, що запасної планети у нас немає, живемо тільки раз. Також він порівняв пандемію коронавірусу з Другою світовою війною.
- Зеленський у своїй промові підкреслив, що є главою держави, у якої в XXI столітті Росія анексувала Крим, держави, яка не перший рік стримує військову агресію РФ на сході країни. Він назвав три кроки, як закінчити війну на Донбасі.
- Також президент України розкритикував ООН. Тоді він вказав на безпорадність організації проти Росії і запропонував рішення.
Нагадаємо, нещодавно голова МЗС України Дмитро Кулеба поскаржився на ООН через те, що організація відмовилася брати участь в першому саміті "Кримської платформи".
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