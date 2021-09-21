Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Влада Події

ООН повинна визнати "Кримську платформу": перша заява Зеленського в Нью-Йорку

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
21 вересня, 10:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Глава держави розповів, з якими лідерами держав зустрінеться найближчим часом
Зеленський звернувся до організації з важливим закликом. Колаж "Сьогодні"
Зеленський звернувся до організації з важливим закликом. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка. Насамперед поклав квіти до меморіалу в пам'ять жертв теракту 11 вересня, а потім поділився очікуваннями від виступу на Генасамблеї ООН і майбутніх зустрічей.

Про це повідомляє телеканал ДОМ.

Зеленський біля меморіалу. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Реклама

На запитання, чи вірить він в ефективність ООН при вирішенні питання Донбасу і Криму, він відповів: "Ефективність? Складно сказати".

"Це один з центральних майданчиків, на якому збираються всі лідери, від кого залежить вирішення важливих питань... Для нас важливо, щоб ООН, керівництво ООН офіційно визнали "Кримську платформу", для нас це важливо", – сказав Зеленський.

Читайте також:

Реклама

За його словами, МЗС Туреччини вже виступило із заявою про невизнання окупації Криму Росією. Також там зазначили, що не визнають і виборів на півострові до Держдуми РФ, тому що голосували українці, що заборонено міжнародним правом.

Президент додав, що у нього плануються зустрічі на полях Генасамблеї з президентом Туреччини, прем'єр-міністром Великої Британії та багатьма іншими високопоставленими політиками.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН 2020-го

Нагадаємо, нещодавно голова МЗС України Дмитро Кулеба поскаржився на ООН через те, що організація відмовилася брати участь в першому саміті "Кримської платформи".

Реклама

Також читайте в нашому матеріалі, чого чекати від виступу Зеленського в ООН і які питання порушить Україна. Участь в Генасамблеї ООН для України вкрай необхідна, кажуть експерти.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Політика
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.71

Євро (€)

31.27

Російський рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти