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Кулеба пожаловался на ООН из-за одного неприятного момента в отношении Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
16 сентября, 15:53
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Глава МИД Украины считает, что международная организация приняла политическое решение в угоду отдельным странам
Министра разозлило поведение ООН. Коллаж "Сегодня"
Министра разозлило поведение ООН. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал главным негативом грядущего участия Украины в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН то, что эта организация проигнорировала саммит "Крымской платформы" в Киеве, который проходил 23 августа. Об этом он заявил на брифинге.

Он считает, что решение не участвовать в "Крымской платформе" было принято по политическим мотивам.

"Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь основной задачей ООН является поддержка мира и безопасности. И когда мы видим участие таких уважаемых организаций, как Совет Европы, НАТО, ГУАМ в саммите "Крымской платформы", а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, то это говорит нам о состоянии дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире. Это неправильное понимание, которое мы будем менять, потому что нужно защищать принципы, а не интересы отдельных стран", – сказал Кулеба.

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Тем временем Украина готовится к Генассамблее ООН. Ожидается выступление Владимира Зеленского, но не понятно – вживую или онлайн. На Банковой озвучили условие визита президента в США.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН в 2020-м

  • Год назад Зеленский на Генассамблее ООН напомнил присутствующим, что запасной планеты у нас нет, живем только раз. Также он сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.
  • Зеленский в своей речи подчеркнул, что является главой государства, у которого в XXI веке Россия аннексировала Крым, государства, которое не первый год сдерживает военную агрессию РФ на востоке страны. Он назвал три шага, как закончить войну на Донбассе.
  • Также президент Украины раскритиковал ООН. Тогда он указал на беспомощность организации против России и предложил решение.

Напомним, 23 августа в Киеве прошел первый саммит "Крымской платформы", в котором участвовали 46 стран и международных организаций. Участники саммита согласились поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма, будут использовать общие дипломатические усилия для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Также была принята декларация "Крымской платформы".

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