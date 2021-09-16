Кулеба пожаловался на ООН из-за одного неприятного момента в отношении Украины

Глава МИД Украины считает, что международная организация приняла политическое решение в угоду отдельным странам

Министра разозлило поведение ООН. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал главным негативом грядущего участия Украины в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН то, что эта организация проигнорировала саммит "Крымской платформы" в Киеве, который проходил 23 августа. Об этом он заявил на брифинге.

Он считает, что решение не участвовать в "Крымской платформе" было принято по политическим мотивам.

"Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь основной задачей ООН является поддержка мира и безопасности. И когда мы видим участие таких уважаемых организаций, как Совет Европы, НАТО, ГУАМ в саммите "Крымской платформы", а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, то это говорит нам о состоянии дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире. Это неправильное понимание, которое мы будем менять, потому что нужно защищать принципы, а не интересы отдельных стран", – сказал Кулеба.

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Тем временем Украина готовится к Генассамблее ООН. Ожидается выступление Владимира Зеленского, но не понятно – вживую или онлайн. На Банковой озвучили условие визита президента в США.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН в 2020-м

Год назад Зеленский на Генассамблее ООН напомнил присутствующим, что запасной планеты у нас нет, живем только раз. Также он сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

Зеленский в своей речи подчеркнул, что является главой государства, у которого в XXI веке Россия аннексировала Крым, государства, которое не первый год сдерживает военную агрессию РФ на востоке страны. Он назвал три шага, как закончить войну на Донбассе.

Также президент Украины раскритиковал ООН. Тогда он указал на беспомощность организации против России и предложил решение.

Напомним, 23 августа в Киеве прошел первый саммит "Крымской платформы", в котором участвовали 46 стран и международных организаций. Участники саммита согласились поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма, будут использовать общие дипломатические усилия для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Также была принята декларация "Крымской платформы".