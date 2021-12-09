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"Росіє, припини!" – Генасамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо Криму

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
9 грудня, 20:29
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Генеральна асамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо окупації Криму
Кулеба задоволений новою резолюцією ООН/Колаж "Сьогодні"
Кулеба задоволений новою резолюцією ООН/Колаж "Сьогодні"

Генеральна асамблея ООН зажадала від Росії припинити перекидати на територію окупованого півострова Крим зброю та військових, а також припинити порушення свободи мореплавання у Чорному та Азовському морях. Такі вимоги стоять у посиленій резолюції, яку ухвалила Генеральна асамблея ООН.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

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Що у резолюції

"Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидати на півострів зброю та військових, припинити порушення свободи мореплавання у Чорному та Азовському морях", – написав Кулеба.

На думку голови МЗС, цей документ консолідує міжнародну підтримку Кримської платформи. Також він "надсилає сигнал стримування на тлі нарощування військової присутності РФ вздовж нашого кордону та в Криму", вважає дипломат.

Кримська платформа

  • 23 серпня у Києві пройшов саміт "Кримської платформи", в якому брали участь 46 країн та міжнародних організацій. Учасники саміту погодилися підтримувати тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Криму, використовуватимуть спільні дипломатичні зусилля для відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.
  • Тоді була прийнята декларація "Кримської платформи", до якої можуть продовжити приєднуватись бажаючі країни.
  • Плани України повернути свій Крим, який окупувала Росія 2014 року, у Кремлі сприймають як намір нападу на російську територію. Про це, зокрема, заявив нещодавно прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
  • Президент Росії Володимир Путін дуже незадоволений "Кримською платформою", яка відбулася наприкінці серпня у Києві за участю багатьох країн.
  • Дмитро Кулеба нещодавно поскаржився на ООН, що організація відмовилася брати участь у саміті, а президент Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка заявив, що ООН має визнати "Кримську платформу".

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