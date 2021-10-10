"Це дуже сильний удар по Путіну": Кулеба про важливу перемогу над Росією

Господар Кремля зараз дуже роздратований, а масла у вогонь підлила ще й Туреччина

Путін незадоволений діями України і Туреччини. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін дуже незадоволений "Кримською платформою", яка відбулася в кінці серпня у Києві за участю багатьох країн. Вона завдала йому дуже сильного особистого удару, а, значить, Україна робить все правильно.

Про це розповів в інтерв'ю ТСН міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Кремль останнім часом дуже роздратований ще і риторикою турецької влади. Спочатку глава МЗС цієї країни Мевлют Чавушоглу взяв участь у "Кримській платформі", а потім президент Реджеп Ердоган в ООН заявив про окупацію Криму Росією. На тлі всього цього Росія "несподівано" забракувала турецькі помідори, мовляв, вони напхані хімікатами.

"Кримська платформа – це дуже сильний удар особисто по президенту Путіну. Тому його емоційна реакція нам зрозуміла і ми нею задоволені. Це означає, що ми робимо правильну і добру справу. Ви могли почути, що під час візиту до Львова Мевлют Чавушоглу неодноразово публічно і непублічно на переговорах підтвердив, що Туреччина не тільки залишиться одним з найактивніших учасників "Кримської платформи", а й готова разом з нами переконувати ті країни, які ще не приєдналися до декларації "Кримської платформи", щоб вони це зробили. Думаю, це найкраща відповідь на спроби Росії продемонструвати Туреччині своє невдоволення", – сказав Кулеба.

"Кримська платформа"