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Запрошення для Путіна, офіс і статус-кво для півострова: головне з декларації Кримської платформи

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
23 серпня, 16:41
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В підписаній на Кримській платформі декларації сказано, що сторони не визнають спроби Росії легітимізувати окупацію півострова
46 країн поставили свої підписи під декларацією / Колаж "Сегодня"
46 країн поставили свої підписи під декларацією / Колаж "Сегодня"

46 країн – учасників саміту з деокупації кримського півострова Кримська платформа погодилися підтримувати тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Криму та міста Севастополя. Також вони будуть застосовувати спільні дипломатичні зусилля для відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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Про це сказано в спільній декларації, яку підписали учасники саміту Кримська платформа.

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Про що мова

В документі сказано:

  • будь-яка зміна статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як невід'ємної частини суверенної території України не визнається і не буде визнаватися;
  • спроби Росії легітимізувати тимчасову окупацію та неправомірне захоплення є неприйнятними;
  • сторони домовилися підтримувати тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і відновлення контролю України над цією територією;
  • сторони підтримують мешканців Криму у відновленні їх прав і свобод, закріплених у Конституції України, і поліпшення соціально-економічного становища на півострові;
  • сторони закликають Російську Федерацію залучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, спрямованої на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Також буде створений Національний офіс Кримської платформи та Міжнародна експертна мережа Кримської платформи, в яку увійдуть представники міжнародних і національних неурядових організацій.

Засудження

Учасники саміту засудили:

  • порушення і зловживання та системні неправомірні обмеження прав людини і основних свобод, яких зазнають мешканці Криму, такі як право на мирні зібрання, право на свободу поглядів і їх вільне вираження, релігії або переконань, право на свободу об'єднань, обмеження на можливість шукати, одержувати і поширювати інформацію, а також перешкоджання і залякування, яких зазнають у своїй діяльності журналісти, правозахисники та адвокати;
  • мілітаризацію Криму, яка підриває безпеку і стабільність у всьому Чорноморському регіоні;
  • перешкоджання правам і свободам судноплавства, включаючи перешкоджання вільному проходу суден через Керченську протоку в Азовське море і назад;
  • зміну демографічної структури на окупованому півострові шляхом переселення російських громадян до Криму.

Нагадаємо, що саміт – лише старт проєкту. За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, напередодні зустрічі на базі представництва президента в Автономній Республіці Крим відкриється окрема служба із забезпечення діяльності "Кримської платформи".

Під кінець першого засідання Кримської платформи президент України Володимир Зеленський запросив до участі в обговоренні повернення Криму Російську Федерацію. Мовляв, до зустрічі в Ялті.

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