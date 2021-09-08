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Путін поскаржився Шарлю Мішелю на Україну: чим він так незадоволений

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
8 вересня, 17:01
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Господар Кремля традиційно звинуватив українську владу у невиконанні домовленостей щодо Донбасу, але на цьому не зупинився
Більшу частину розмови Мішель (ліворуч) і Путін присвятили Україні. Колаж "Сьогодні"
Більшу частину розмови Мішель (ліворуч) і Путін присвятили Україні. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, з яким, серед іншого, обговорив і Україну. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Наскаржився на Україну

Насамперед господар Кремля виступив за активізацію переговорів щодо Донбасу для реалізації Мінських угод. Він вважає їх безальтернативною основою для припинення війни, ось тільки Росія геть відмовляється виконувати навіть перший пункт про припинення вогню. Більш того, він цинічно акцентував увагу, що переговори повинні бути між сторонами конфлікту, мовляв, це Україна і бойовики.

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Путін поскаржився Мішелю, що Київ не виконує домовленості і ніяк не хоче прямого діалогу з терористами з т.зв. "Л/ДНР" і відмовляє Донбасу в особливому статусі.

Не забув президент РФ і про "Кримську платформу". Поки весь світ хвалить перший саміт у Києві, Кремль назвав його провокаційним, оскільки нібито питання повернення Криму Україні давно закрите. Путін звинуватив Євросоюз в дискримінаційній політиці стосовно жителів півострова.

Про що ще говорили

Путін і Мішель обговорили ситуацію в Афганістані. Вони наголосили на важливості недопущення насильства в цій країні і виступили за налагодження міжафганського діалогу заради миру і з урахуванням інтересів усіх груп населення. Росія і ЄС готові до взаємодії з метою стабілізації обстановки та запобігання ризикам поширення тероризму, екстремізму та наркозлочинності з Афганістану.

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Також вони поговорили про ситуацію в Нагірному Карабасі і реалізацію мирних домовленостей після військових дій Вірменії з Азербайджаном.

Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройшов перший саміт "Кримської платформи", в якому брали участь 46 країн і міжнародних організацій. Учасники саміту погодилися підтримувати тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Криму, використовувати загальні дипломатичні зусилля для відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Також була прийнята декларація "Кримської платформи".

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше США "наїхали" на Росію, заявивши, що вона з самого початку не виконує Мінські угоди.

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