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"Зеленский перешел красные линии": нардепы и эксперты о том, что ждет Порошенко

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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17 января, 21:26
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Дело Порошенко назвали "откровенным актом политического преследования"

Печерский райсуд Киева может избрать пятому президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о госизмене.

Такой прогноз озвучили четыре эксперта в студии телеканала "Украина 24".

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"Очень трудно прогнозировать, когда Зеленский перешел красные линии. Потому может быть абсолютно все. Но прогноз даже не долгосрочный, а среднесрочный, что мы отстоим демократию в Украине и не будет политических преследований в Украине, а те, кто этим занимаются, закончат в одном месте – в Ростове. Поэтому на этот раз, если власть окончательно пойдет по этому пути, завершится все так", – считает народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Нардеп от "Голоса" Роман Костенко отметил, что "власть начала преследовать оппозицию".

"Если коротко говорить о прогнозе – я думаю, что они побоятся посадить за решетку. Думаю, это будет домашний арест ", – сказал Костенко.

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С нардепом солидарен политический эксперт Валентин Гладких:

"Я думаю, так как это дело Медведчука-Порошенко, то будет такая же мера пресечения, которую выбрали в свое время для господина Медведчука – домашний арест круглосуточный или ночной ".

Экс-советник главы МВД Зорян Шкиряк считает дело Порошенко "откровенным актом политического преследования".

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"Какое будет решение суда – мне трудно сказать. Я тоже склоняюсь, что это будет домашний арест. Но если это даже будет арест в зале суда с правом внесения залога, то Порошенко это добавит значительных политических дивидендов. Поэтому это будет бесспорно очередная ошибка власти", – заявил Шкиряк.

Возвращение Порошенко в Украину

  • Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Его обвиняют в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
  • Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
  • 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
  • Самолет с Порошенко приземлился около 9:00. На паспортном контроле у него отобрали паспорт, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось разрешить только благодаря большому количеству прилетевших с ним журналистов.
  • Порошенко, выйдя из аэропорта, обратился к своим сторонникам и заявил, что дело о госизмене против него является пересечением властями красных линий, за что они понесут наказание. Он считает, что его отпустили, испугавшись сторонников, которых, по его мнению, на площади собралось около 15 тысяч.

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