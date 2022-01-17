Порошенко приехал в Печерский суд: что ему там "светит"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сегодня, 17 января, после возвращения из европейской поездки прибыл в Печерский суд.
Об этом сообщает "Сегодня".
На заседании будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в миллиард гривен.
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Прокуроры уже в зале суда и ждут Порошенко, который выступает на улице перед сторонниками.
Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
Самолет с Порошенко приземлился около 9:00. На паспортном контроле у него отобрали паспорт, но вернули через 15 минут.
Подозрение пятому президенту
- 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
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