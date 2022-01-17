"Зеленський перейшов червоні лінії": нардепи і експерти про те, що чекає на Порошенка

Печерський райсуд Києва може обрати п'ятому президенту України Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в справі про держзраду.
Такий прогноз озвучили чотири експерти в студії телеканалу "Україна 24".
"Дуже важко давати прогноз, коли Зеленський перейшов червоні лінії. Тому може бути абсолютно все. Але прогноз навіть не довгостроковий, а середньостроковий, що ми відстоїмо демократію в Україні і не буде політичних переслідувань в Україні, а ті, хто цим займаються, закінчать в одному місці – в Ростові. Тому цього разу, якщо влада остаточно піде цим шляхом, завершиться все так", – вважає народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
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Нардеп від "Голосу" Роман Костенко зауважив, що "влада почала переслідувати опозицію".
"Якщо коротко говорити про прогноз – я думаю, що вони побояться посадити за грати. Думаю, це буде домашній арешт", – сказав Костенко.
З нардепом солідарний політичний експерт Валентин Гладких:
"Я думаю, оскільки це справа Медведчука-Порошенка, то буде такий самий запобіжний захід, який обрали свого часу для пана Медведчука – домашній арешт цілодобовий або нічний".
Ексрадник глави МВС Зорян Шкіряк вважає справу Порошенка "відвертим актом політичного переслідування".
"Яке буде рішення суду – мені важко сказати. Я теж схиляюся, що це буде домашній арешт. Але якщо це навіть буде арешт в залі суду з правом внесення застави, то для Порошенка це додасть значних політичних дивідендів. Тому це буде беззаперечно чергова помилка влади", – заявив Шкіряк.
Повернення Порошенка до України
- Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля термінала.
- Літак з Порошенком приземлився близько 9:00. На паспортному контролі у нього відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
- Порошенко, вийшовши з аеропорту, звернувся до своїх прихильників і заявив, що справа про держзраду проти нього є перетином владою червоних ліній, за що вони понесуть покарання. Він вважає, що його відпустили, злякавшись прихильників, яких, на його думку, на площі зібралося близько 15 тисяч.