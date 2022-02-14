США определились! Озвучена реакция на вторжение России

В ходе телефонного разговора государственного секретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой наша страна получила очередное заверение в получении быстрой и решительной реакции на агрессию со стороны России.
Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.
Что известно
В сообщении говорится, что, хотя первоочередной задачей США является поддержка усилий по деэскалации ситуации, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и решительным ответом
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"Государственный секретарь Энтони Блинкен провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты и партнеры по-прежнему едины в нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, включая ее экономическую и финансовую стабильность. Госсекретарь подчеркнул", — сказано в сообщении.
Обстановка
- Телефонный разговор состоялся на фоне эвакуации западных дипломатов и сотрудников мировых институций из Украины и заверений президента Беларуси Александра Лукашенко, что он с Россией не собирается нападать на соседнюю страну.
- В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил 14 февраля, что наши войска готовы отразить нападение, но вторжение 14-16 февраля маловероятно. Об этом Данилов сказал журналистам по итогу экстренного заседания в ВР.
- На 15 февраля запланирована отдельная встреча ОБСЕ, где будут обсуждать скопление российских войск на нашей границе.
- Издание Conflict Intelligence Team сообщило, что сейчас Российская 1-я гвардейская танковая армия перебрасывает дополнительную технику к границе с Украиной с полигона под Воронежем.