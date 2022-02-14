"Это брехня": Лукашенко снова закатил истерику из-за войны против Украины

Самопровозглашенный лидер рассказал, зачем ему нужны учения на нашей границе

Лукашенко рассказал бывшему украинскому социалисту о своих мирных планах / Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается заверить международное сообщество и Украину, что он с российским коллегой не планируют никакой войны, а проходящие вблизи украинской границы совместные учения всего лишь попытка противостоять диверсантам.

В этом Лукашенко заверил бывшего украинского политика, лидера Социалистической партии Украины Александра Мороза, который сейчас находится в Минске, сообщается на сайте президента Беларуси.

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"Послушайте, если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. Потому что СМИ — это артподготовка современной войны. И как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться… Эта брехня по поводу того, что Лукашенко готов напасть на Украину: слушайте, мне это никогда не нужно было, не надо и сейчас", — цитирует сайт Лукашенко.

Относительно военных учений вместе с армией России, то, по версии скандального политика, это ответ на поставки Западом оружия Украине.

"До этой истерики (вокруг учений. – Ред.) мы приняли решение об учениях на юге нашей республики. Мы их должны были проводить сами для того, чтобы определиться, где нам держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине: этот поток оружия, наши беглые, формирование лагерей, обучение. Оттуда идет приток этих диверсантов, откровенно говоря", — сказал Лукашенко.

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