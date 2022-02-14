"Це брехня": Лукашенко знову влаштував істерику через війну проти України

Самопроголошений лідер розповів, навіщо йому потрібні навчання на нашому кордоні

Лукашенко розповів колишньому українському соціалісту про свої мирні плани / Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається запевнити міжнародне співтовариство та Україну, що він з російським колегою не планують жодної війни, а ті спільні навчання поблизу українського кордону – лише спроба протистояти диверсантам.

У цьому Лукашенко запевнив колишнього українського політика, лідера Соціалістичної партії України Олександра Мороза, який зараз перебуває у Мінську, повідомляється на сайті президента Білорусі.

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"Послухайте, якби планували якусь війну проти України, зовсім по-іншому поводилися б засоби масової інформації. Тому що ЗМІ – це артпідготовка сучасної війни. І щойно вщухають на мить ці крики про війну в Україні, з Америки знову йде сигнал і ця істерія починає підігріватися... Ця брехня з приводу того, що Лукашенко готовий напасти на Україну: слухайте, мені це ніколи не треба було, не треба і зараз", – цитує сайт Лукашенка.

Щодо військових навчань разом із армією Росії, то, за версією скандального політика, це відповідь на постачання Заходом зброї Україні.

"До цієї істерики (навколо навчань. – Ред.) ми ухвалили рішення про навчання на півдні нашої республіки. Ми їх мали проводити самі для того, щоб визначитися, де нам тримати невелику кількість військ у зв'язку з тим, що відбувається в Україні: цей потік зброї, наші втікачі, формування таборів, навчання. Звідти йде приплив цих диверсантів, відверто кажучи", – сказав Лукашенко.

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