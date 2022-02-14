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"Це брехня": Лукашенко знову влаштував істерику через війну проти України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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14 лютого, 15:38
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Самопроголошений лідер розповів, навіщо йому потрібні навчання на нашому кордоні
Лукашенко розповів колишньому українському соціалісту про свої мирні плани / Колаж "Сьогодні"
Лукашенко розповів колишньому українському соціалісту про свої мирні плани / Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається запевнити міжнародне співтовариство та Україну, що він з російським колегою не планують жодної війни, а ті спільні навчання поблизу українського кордону – лише спроба протистояти диверсантам.

У цьому Лукашенко запевнив колишнього українського політика, лідера Соціалістичної партії України Олександра Мороза, який зараз перебуває у Мінську, повідомляється на сайті президента Білорусі.

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Заява

"Послухайте, якби планували якусь війну проти України, зовсім по-іншому поводилися б засоби масової інформації. Тому що ЗМІ – це артпідготовка сучасної війни. І щойно вщухають на мить ці крики про війну в Україні, з Америки знову йде сигнал і ця істерія починає підігріватися... Ця брехня з приводу того, що Лукашенко готовий напасти на Україну: слухайте, мені це ніколи не треба було, не треба і зараз", – цитує сайт Лукашенка.

Щодо військових навчань разом із армією Росії, то, за версією скандального політика, це відповідь на постачання Заходом зброї Україні.

"До цієї істерики (навколо навчань. – Ред.) ми ухвалили рішення про навчання на півдні нашої республіки. Ми їх мали проводити самі для того, щоб визначитися, де нам тримати невелику кількість військ у зв'язку з тим, що відбувається в Україні: цей потік зброї, наші втікачі, формування таборів, навчання. Звідти йде приплив цих диверсантів, відверто кажучи", – сказав Лукашенко.

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Обстановка

  • Під час цієї зустрічі Лукашенко запевнив, що війська Росії не залишаться на підконтрольній йому території.
  • 14 лютого відбулася телефонна розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з міністром оборони Республіки Білорусь Віктором Хреніним. Мета - відновити діалог.
  • Нагадаємо, що Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля наших північних кордонів. Це викликає побоювання, що удару по Україні може бути завдано як з території РФ, так і з території Білорусі.

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